Silent Hill 2 Remake includerà nuovi nemici? Arriva la risposta ufficiale

Silent Hill 2 Remake sarà un capitolo estremamente fedele all’originale e amatissimo survival horror di Konami, ma allo stesso tempo sarà rinnovato per adattarsi a un nuovo pubblico e agli standard di ultima generazione.

Questo significa che Bloober Team, gli autori di The Medium (lo trovate su Amazon) e che si occuperanno di questo ambizioso remake, si assicureranno di mantenere intatto lo spirito del gioco, proponendo però anche alcune novità.

A tal proposito, il team di sviluppo ha infatti chiarito che tra le novità più importanti ci sarà anche la nuova IA dei nemici, completamente rivisitata e migliorata per tenere costantemente i giocatori sulle spine.

Ma per quanto riguarda i nemici stessi, i fan potranno aspettarsi ulteriori novità o le creature che incontreremo resteranno identiche? In un’intervista rilasciata a IGN.com, il producer Motoi Okamoto ha chiarito che i fan storici non avranno nulla da temere.

Okamoto ha infatti ribadito che Bloober Team ha profondo rispetto del capitolo originale e che le uniche novità implementate serviranno a migliorare tutti gli aspetti già esistenti del gioco, senza fare alcuno stravolgimento:

«Stiamo ricreando l’IA dei nemici da zero per disegnarla in un modo che permetta ai giocatori di godersi i combattimenti. L’amore di Bloober Team per [il gioco] originale è forte, quindi non aggiungeranno semplicemente nuovi nemici. Ma stanno controllando i dettagli più sottili per aiutare a rendere i combattimenti divertenti, il che significa cambiare la IA o piccoli elementi di design. Potrà anche sembrare uguale, ma se guarderete con più attenzione sarà diverso. Hanno fatto davvero un bel lavoro con tutto il gioco».

In altre parole, Bloober Team non è interessata a migliorare il gioco introducendo elementi inediti, ma vuole semplicemente rielaborare gli elementi di Silent Hill 2 per renderli ancora più accattivanti nel remake.

Una notizia che farà certamente felici gli appassionati più nostalgici, che non dovranno temere di trovarsi di fronte un prodotto totalmente scollegato dall’esperienza originale, ma che dovrebbe soltanto renderla più moderna.

Nel corso della stessa intervista, il produttore della serie ha anche spiegato come mai non sia stato scelto il primo capitolo per un remake: semplicemente, è Silent Hill 2 ciò che i fan identificano davvero come il vero horror psicologico.

Inoltre, Konami ha già annunciato di essere intenzionata a collaborare con altri sviluppatori indie per produrre nuovi capitoli della saga, che saranno però naturalmente supervisionati dallo stesso publisher.