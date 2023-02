Silent Hill 2, la versione classica diventa più bella da vedere e da giocare (aspettando il remake)

Silent Hill 2 riceverà a breve un remake a modo realizzato d Bloober Team, sebbene a quanto pare c’è ancora tempo per parlare della classica Enhanced Edition del gioco.

La saga horror vedrà infatti l'arrivo di remake ed episodi originali, per un rilancio della IP davvero molto interessante.

Ora, dopo che un noto insider ha riferito che ci sarebbero altri tre giochi appartenenti alla serie non annunciati e attualmente in sviluppo, i fan sono tornati a potenziale la versione “migliorata” del classico secondo capitolo.

Come riportato anche da DSO Gaming, infatti, Silent Hill 2 Enhanced Edition ora dispone di una modalità a 60fps e del supporto completo per il mouse.

Il team dietro l’incredibile progetto Enhanced Edition di Silent Hill 2 ha rilasciato un nuovo aggiornamento. Questa nuova patch aggiunge una modalità a 60 fotogrammi al secondo, oltre al supporto completo per il mouse.

Inoltre, l’aggiornamento del 24 febbraio migliora il supporto per i controller e offre un migliore supporto per i pacchetti di traduzione. Non solo: il gioco presenta ora una levetta per camminare e correre, oltre a un nuovo shader CRT e la risoluzione di alcuni problemi di FMV.

Nel caso non sappiate di cosa stiamo parlando, Silent Hill 2 Enhanced Edition è una raccolta di mod che migliora il gioco e lo rende giocabile su tutti i sistemi moderni. Si tratta di una mod indispensabile per tutti i fan del classico Silent Hill 2 e ne consigliamo vivamente il download.

Se vi va, quindi, potete scaricare l’ultima versione di Silent Hill 2 Enhanced Edition da questo indirizzo, in forma totalmente gratuita.

Restando in tema, SH è tornato ad essere al centro di alcune polemiche lato Microsoft, visto che è uno di quei videogiochi che non arriveranno mai su piattaforma Xbox.

Ma non solo: Ashland Hill Media Finance cofinanzierà i lavori su Return to Silent Hill e le riprese del film «dovrebbero iniziare presto».

Infine, date anche un’occhiata alla classifica dei migliori e peggiori episodi del franchise horror usciti sino a questo momento.