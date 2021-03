La prima immagine dell’horror di Bokeh Game Studio sprizza Silent Hill da tutti i pori

Keiichiro Toyama, papà della la serie di Silent Hill, sta attualmente preparando un gioco horror nuovo di zecca dopo aver inaugurato Bokeh Game Studio, il nuovo team messo in piedi dall’autore giapponese dopo il suo addio a Japan Studio.

Ora, dopo settimane di silenzio, lo studio di sviluppo ha rilasciato una nuova e decisamente inquietante immagine, un artwork che lascia ben sperare circa i toni – realmente terrificanti e spaventosi – che il nuovo progetto di Toyama riuscirà a offrire.

Trovate l’immagine poco più in basso, nel tweet ufficiale della compagnia (via PlayStationLifestyle):

L’immagine contiene molti, potenziali indizi circa il nuovo progetto dal creatore di Forbidden Siren: possiamo notare infatti alcune creature, tra cui serpenti, falene, mosche, un ragno e una figura umanoide al centro, anch’essa ibridata con vari “pezzi” di altri animali (tra cui un cervo e un’aquila).

Vediamo poi un aeroplano, due katane, pianeti orbitanti e alcuni edifici apparentemente in rovina sullo sfondo, oltre a un misterioso codice 5N1987A accompagnato da una miriade di forme isometriche. Insomma, la trama si infittisce.

I fondatori di Bokeh Game Studio, Keiichiro Toyama, Kazunobu Sato e Junya Okura, non sono estranei al mondo dell’occulto videoludico. Il trio ha infatti lavorato in precedenza anche ai vari capitoli della serie di Forbidden Siren.

Quando Toyama lasciò Sony Interactive Entertainment Japan, dichiarò in ogni caso che in futuro avrebbe desiderato realizzare “giochi basati su idee originali”, soprattutto titoli con “concept strani” e in grado di “lasciare un segno”.

Il titolo sarà “un’esperienza di intrattenimento più ampia” con una visione del mondo di gioco, battaglie ed elementi di storia di azione e avventura decisamente unici. Dal canto nostro, non vediamo l’ora di saperne di più (magari con un primo filmato in-game).

Per quanto riguarda Silent Hill, franchise assente dalle scene ormai da troppi anni, al momento sappiamo solo che lo sviluppo sarebbe stato affidato ad un importante team giapponese.