Sifu è difficile, e giocato con i sensori di movimento lo diventa ancora di più

Sifu è il videogioco contro cui tanti utenti si sono scagliati, perché considerato troppo difficile da alcuni, ed ha creato una discussione durata del tempo.

Il titolo uscito anche su PlayStation 5, che trovate su Amazon, è stato una vera sorpresa nel suo essere un titolo action appagante e che richiede un certo impegno.

Infatti, secondo una statistica, metà dei giocatori non è riuscita addirittura a superare il secondo boss di Sifu, in concomitanza con i primi giorni dal lancio.

Gli sviluppatori hanno risposto a questo risultato, e alle conseguenti polemiche, con una serie di aggiornamenti che hanno reso il gioco più facile… e ancora più difficile.

Sifu è un’esperienza totalizzante per chi ama gli action e le arti marziali, ma qualcuno ha deciso di fare un passo ulteriore.

Come riporta The Gamer, uno streamer ha costruito dei sensori di movimento per poter giocare al titolo in prima persona, prendendo davvero a pugni i suoi nemici (virtualmente).

Rudesim, lo streamer che aveva completato Elden Ring usando un controller Fisher Price per bambini finito Dark Souls con il codice morse (!), ha voluto compiere un’impresa ancora più eclettica.

Con un paio di guanti dotati di sensori di movimento, programmati per fornire determinati input a seconda di come si muovono, Rudesim vuole trovare la vendetta del protagonista del gioco.

Un singolo jab corrisponde all’attacco leggero, un gancio verso l’alto esegue una parata, e distendere entrambe le braccia equivale all’attacco pesante. Insieme ad un paio di levette cucite nei guanti, lo streamer ha teoricamente tutto ciò che gli serve.

Been feeling super ill this weekend, but managed to push through and create one of the most fun builds I've ever made – the @SifuGame motion controller@goodgame_asia has been a real test of strength so far, it's been a really fun challenge pic.twitter.com/XgzXHhCYfJ

— Rudeism @ Good Game Asia (@rudeism) June 19, 2022