Dopo il successo di Sifu, c’è già un nuovo gioco dagli stessi autori

Sifu è stato indubbiamente uno dei giochi in esclusiva console PlayStation e PC più amati e di successo dell’inizio di questo 2022, rappresentando un perfetto centro per Sloclap.

Dopo il dibattito che il gioco ha suscitato riguardo la sua difficoltà, i giocatori si sono comunque trovati d’accordo nell’elogiare la bellezza del titolo, che è sicuramente una delle perle indie migliori degli ultimi mesi.

Sifu ci mette nei panni di un esperto di arti marziali in un viaggio mosso dalla vendetta (e potete agilmente acquistarlo su Amazon) , ed è andato veramente bene sin dalla sua release, anche se comunque sembrano non essere stati poi tanti i giocatori che lo hanno portato effettivamente a termine.

Adesso sembra che Sloclap abbia già azionato i motori per sviluppare un altro action 3D, come testimonia l’annuncio per una specifica figura professionale presente nel loro sito ufficiale.

Una delle posizioni aperte è quella di Level Designer, che dovrà aiutare il gruppo nella realizzazione di un nuovo gioco apparentemente in stile Sifu.

I requisiti che troviamo tra quelli necessari per candidarsi al lavoro sottolineano il fatto che il potenziale candidato abbia un particolare interesse proprio nelle arti marziali (via Gamerant).

A questo punto è lecito formulare le più disparate congetture, dato che potrebbe trattarsi di un vero e proprio sequel di Sifu o, forse anche in modo più probabile, di un nuovo gioco con una nuova identità che però assuma come base ciò che il precedente progetto ha fatto in modo egregio.

Per concludere, se vi è piaciuto il picchiaduro di Sloclap, sappiate che è anche possibile scaricare una mod che rende il gioco esattamente come se forte in Matrix.

Tra l’altro lo stesso Keanu Reeves era già stato inserito in Sifu, ma nei panni di un altro storico personaggio della cinematografia, tramite una mod che i fan dei film action non possono certo perdersi.