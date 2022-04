Sifu sta per diventare facile (e ancora più difficile): ecco la data e tutte le novità

Sifu è diventato indubbiamente una delle più grandi rivelazioni del 2022: l’esclusiva PlayStation sviluppata da Sloclap ha conquistato il pubblico con meccaniche gameplay incredibilmente appaganti, ma allo stesso tempo offrendo un’esperienza molto impegnativa da portare a termine.

Il picchiaduro a scorrimento riceverà presto anche un’edizione fisica (potete prenotarla con il prezzo minimo garantito su Amazon): per celebrare l’occasione, gli sviluppatori hanno deciso di svelare tutti i loro piani per gli aggiornamenti del 2022, confermando anche una novità molto attesa.

Proprio come anticipato dallo stesso team di sviluppo, Sifu sta infatti per accogliere come primo aggiornamento un selettore della difficoltà, che renderà indubbiamente il gioco più accessibile.

Nonostante sia un’esperienza sicuramente appagante a livello di gameplay, attualmente il gioco si è rivelato poco accessibile per la maggior parte degli utenti: lo dimostra il fatto che meno della metà dei giocatori è riuscito a battere il secondo boss.

Con un post pubblicato sui propri account social ufficiali, il team di Sifu ha infatti anticipato che per il 2022 sono previsti ben 4 aggiornamenti molto importanti, il primo dei quali arriverà il 3 maggio, contemporaneamente alla data di lancio dell’edizione fisica.

Il nuovo update in uscita la prossima settimana permetterà non solo di accedere alle difficoltà Student e Master, rispettivamente le versioni Facile e Difficile dell’avventura, ma consentirà di accedere anche un allenamento avanzato e alla possibilità di cambiare l’outfit del protagonista.

