Si può finire GTA V senza uccidere nessuno? Un giocatore ci ha provato per 3 anni

GTA V non è esattamente noto per essere un gioco morigerato, ma forse può essere completato senza uccidere nessuno.

Nel caos di Los Santos, che potete vivere acquistando il titolo su Amazon, non molti si mettono a vivere la città in maniera del tutto pacifista.

La quale è stata esplorata in ogni angolo possibile, con i fan che scoprono segreto di GTA V ancora a dieci anni di distanza.

Il gioco in fondo era già enorme, ma qualcuno ha voluto aggiungere dei contenuti inediti per renderlo ancora più imponente.

Visto che i giocatori hanno spolpato GTA V in ogni modo possibile, c’è chi sta iniziando delle imprese incredibili.

Come riporta Kotaku, infatti, c’è un giocatore che ha tentato una run completamente pacifista di Grand Theft Auto V.

Matthew Judge, streamer di Twitch e creatore di YouTube noto con il nome di DarkViperAU, ha lavorato per ben tre anni alla sua partita pacifista.

Considerato il tipo di gioco è già di suo una missione impossibile già nelle intenzioni. Le uniche uccisioni accettabili sono quelle fondamentali per fare andare avanti la trama, per il resto la run pacifista deve essere fatta senza uccidere nessuno.

Dopo 3 anni, lo youtuber ha trovato risposta alla domanda. Si può finire GTA V senza uccidere nessuno?

No, perché al fine di portare a termine l’avventura bisogna eliminare almeno 96 persone, senza usare trucchi o mod di vario tipo.

Il content creator è stato in grado di compiere l’impresa nascondendosi per evitare di essere colpito, strisciando in giro in giro per evitare di essere aggredito dai personaggi sbagliati, e ovviamente sperimentando tantissimo.

Chissà se questa missione sarà possibile anche in GTA 6, di cui qualcuno è certo di aver scoperto tutti i segreti nel modo più folle possibile.

Titolo che è stato colpito da un leak gigantesco come sapete, il quale avrebbe svelato tantissime novità di cui una importantissima.