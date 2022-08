GTA V nasconde ancora sorprese: scoperto un nuovo utile segreto dopo quasi 10 anni

GTA V continua ad essere ancora oggi uno dei più grandi successi videoludici di sempre: merito non soltanto di una campagna single player divertente e ben costruita, ma soprattutto di un comparto multiplayer tra i più popolari al mondo.

GTA Online è infatti ancora oggi uno dei motivi principali per cui il quinto capitolo della serie (potete recuperarlo su PS5 in consegna rapida su Amazon) rimane ancora tra i titoli più popolari e acquistati ogni mese, fin dal lancio originale avvenuto ormai quasi 10 anni fa.

Per comprendere meglio quanto sia popolare il reparto multiplayer, basti pensare che ha recentemente fatto il suo esordio l’abbonamento mensile, che si è già rivelato un grande successo.

E nonostante ciò, non tutti gli utenti sono a conoscenza dei segreti nascosti all’interno di GTA Online: come riportato da Dexerto, molti fan hanno infatti scoperto una nuova utilissima feature nascosta nel multiplayer di GTA V dopo quasi 10 anni.

L’utente Reddit Ronnymalony ha infatti svelato che esistono alcuni costumi in grado di dare bonus speciali in base alle attività svolta: per esempio, la tuta da sub consente di poter respirare in fondo al mare all’infinito, mentre la tuta da motociclista consente di avere maggiori probabilità di sopravvivere a uno schianto fatale con la moto.

Molti fan hanno commentato con stupore l’utile guida dell’utente, sottolineando che non avevano la minima idea dell’esistenza di tali bonus anche giocando fin dal day one.

Del resto, non si tratta di un’informazione particolarmente diffusa e conosciuta soltanto da chi ha avuto modo di sperimentare a lungo con tutti i contenuti di Rockstar Games: molti fan sperano che gli sviluppatori decidano di continuare ad aggiungere bonus nascosti, ma considerando che il team è attualmente al lavoro sul sesto capitolo, questa sembra essere un’ipotesi difficilmente percorribile.

Le ultime indiscrezioni hanno parlato della volontà da parte del team di sviluppo di diventare più politicamente corretti: una scoperta che ha scatenato numerose discussioni in rete ma che, come abbiamo discusso dettagliatamente in un nostro speciale, potrebbe poi non essere proprio un male.

Ad ogni modo, non sappiamo ancora molti dettagli ufficiali sul prossimo capitolo, ma secondo alcune indiscrezioni la mappa open world dovrebbe essere di dimensioni molto simili a Red Dead Redemption 2.