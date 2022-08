GTA V era già enorme, ma qualcuno ha aggiunto un pezzo di San Andreas alla mappa

Grand Theft Auto V (o GTA V, per gli amici) è un gioco entrato ormai nella leggenda, essendo disponibile anche su Xbox Series X|S e PS5.

Il quinto capitolo della saga Rockstar (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero basso) è infatti uno di quei titoli che ha lasciato un segno indelebile, specie per la sua grandezza.

Nonostante siamo da poco emerse le prime novità ufficiali sullo sviluppo di GTA 6, GTA V continua a essere al centro dell’attenzione grazie al supporto dei modder.

No, non parliamo del fan che ha reso ancora più bello da vedere il gioco, bensì di qualcuno che ha trasformato la già enorme mappa di gioco in qualcosa di ancora più colossale.

Come riportato anche da GamesRadar, alcuni fan di GTA V stanno inserendo alcune location di San Andreas nella mappa del gioco, con una piccola demo già disponibile.

Si tratta del progetto Las Venturas, in cui un piccolo team è impegnato a prendere due luoghi di San Andreas nella nuova mappa.

Più nel dettaglio, parliamo di Las Venturas e Bone County, i quali saranno innestati nella mappa – già di per sé gigantesca e davvero molto vasta – di GTA V.

There is a team of modders working on a project to add Las Venturas and Bone County to the #GTAV map, with a small part of it already available to the public!

They're planning to have the final map almost as big as the original GTA V map.

More details: https://t.co/aSZHT7W0hd pic.twitter.com/vXnizTf3F4

— Yan2295 (@Yan2295) August 29, 2022