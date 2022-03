Shinji Mikami rivela il suo gioco migliore, e non è Resident Evil 4

Shinji Mikami è uno di quei nomi entrati nella leggenda, essendo di fatto il papà della saga di survival horror Capcom, incuso Resident Evil 4.

Il padre della serie di Resident Evil è sempre stato infatti abbastanza attivo negli ultimi anni, sebbene il clamore generato dai titoli usciti a cavallo tra gli anni ’90 e i 2000 si è andato affievolendo, o quantomeno cambiando.

Anche con Ghostwire Tokyo, che abbiamo recensito su queste pagine, Mikami sembrava volersi distaccare dai classici horror proposti in passato.

Sempre il buon Shinji, in tempi non sospetti, si è espresso anche circa il celebre Resident Evil 4, che a quanto pare non considera essere il suo gioco migliore.

Via GamesRadar+, Mikami – noto anche per serie come Devil May Cry e Dino Crisis – ha discusso dello sviluppo non proprio idilliaco che ha avuto col quarto capitolo di Biohazard.

L’autore giapponese ha infatti sofferto il dover essere sia director creativo del gioco che produttore, cosa questa che ha creato in lui ben più di un grattacapo.

Parlando con Keiichiro Toyama, capo di Bokeh Game Studio e ideatore della serie di Silent Hill, Mikami ha ammesso che Resident Evil 4 è il gioco in cui sente di aver messo meno di se stesso.

Pioneer of the survival-horror genre, Resident Evil creator Shinji Mikami shared a few drinks with our own Keiichiro Toyama, reminiscing on the main inspiration leading to Silent Hill. Hope you enjoy the first episode of this series! https://t.co/9EDTphq78E#BokehGameStudio #BGS pic.twitter.com/AsXKbSMb1g — Bokeh Game Studio (@BokehGameStudio) March 30, 2022

Con il passare del tempo, finisci per avere una doppia personalità. Per Resident Evil 4, in verità non ho fermato la mia frenesia da solo. Avrei voluto che un produttore entrasse in scena e facesse il lavoro per me.

Come Toyama sottolinea nell’intervista, però, Resident Evil 4 ha stabilito gli standard moderni per gli action in terza persona in tutto il mondo, ed è qualcosa che ha ispirato direttamente anche il director di Silent Hill.

Mikami ha poi spiegato che il gioco che più sente “suo” dal lato creativo è God Hand, action a scorrimento per PlayStation 2 uscito in Giappone nel 2006 grazie anche a Hideki Kamiya e a Clover Studio.

Per quanto riguarda la saga più famosa creata da Mikami, Netflix ha da poco annunciato una nuova serie TV dedicata a Resident Evil.