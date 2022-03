La serie Netflix di Resident Evil ha una data, ed è vicina

Netflix ha deciso da tempo di avvicinarsi al mondo dei videogiochi, inclusa ovviamente anche la pluripremiata saga di Resident Evil.

Dopo aver quindi trattato The Witcher (nonostante abbia avuto in mente in primis i romanzi originali), Arcane e Cuphead, è ora il turno di un altro show ispirato a un brand videoludico di successo.

La certezza che Netflix stia lavorando a questo prodotto è ormai nota da tempo, con un cast composto da Ella Balinska, Siena Agudong, Tamara Smart, Paola Nuñez e Adeline Rudolph.

Nonostante dopo l’annuncio la serie abbia anche sollevato alcune polemiche, è ora tempo di scoprire quando lo show farà il suo debutto ufficiale sul catalogo streaming.

Come riportato anche da The Gamer, la serie TV dedicata a Resident Evil prodotta da Netflix arriverà il 14 luglio prossimo.

«Quando i figli di Wesker si trasferiscono a New Raccoon City, i segreti che scopriranno potrebbero rappresentare la fine di tutto», si legge nella descrizione dello show.

La serie sarà composta da otto episodi ed esplorerà le vite dei figli di Albert Wesker, Jade e Billie, i quali saranno chiamati a sopravvivere ai primi giorni dell’epidemia e alla più grande apocalisse zombie mai vista.

Poco sotto, il nuovo poster diffuso poche ore fa:

evil has evolved. RESIDENT EVIL is coming to Netflix July 14. pic.twitter.com/6uvDsSdRw2 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) March 17, 2022

Se amate la saga, vi ricordiamo anche che alcuni tra i più importanti capitoli del franchise sono al momento in offerta speciale su PlayStation Store.

Ma non solo: recuperate anche la recensione del film Resident Evil Welcome to Raccoon City, da poco in Home Video, in attesa della serie con attori in carne e ossa.

Infine, sulle nostre pagine trovate anche la classifica dei migliori e peggiori capitoli del franchise di Resident Evil, la quale è sicuramente molto chiara nel tratteggiare alti e bassi del brand Capcom.