Shigeru Miyamoto compie 70 anni, festeggiamo in attesa di Pikmin 4

Ci sono personaggi nell’industria dei videogiochi a dir poco leggendari, e tra questi c’è Shigeru Miyamoto che oggi compie 70 anni.

Il leggendario creatore di Super Mario e dei maggiori franchise di Nintendo spegne oggi le candeline.

Una figura fondamentale per il mondo dei videogiochi, autore dei migliori prodotti della storia nonché di alcuni dei ragionamenti più interessanti (anche se alcuni, a sorpresa, sono falsi).

E mentre stiamo aspettando il prossimo episodio di una delle creature di Shigeru Miyamoto, ovvero Pikmin 4 che il designer ci ha presentato di recente, celebriamo il suo compleanno.

Celebrarlo ripercorrendo la sua carriera potrebbe essere un’impresa, visto quanto è stata fondamentale la sua figura nel mondo dei videogiochi.

Basta solo ricordare, perché a volte passa di mente vista la velocità con cui vanno i videogiochi, che è stato “solo” il creatore di Super Mario.

Un personaggio sempre più importante nella cultura pop, che dopo tantissimi anni tornerà anche al cinema con un lungometraggio molto promettente.

Shigeru Miyamoto è ormai una figura sempre più presidenziale, per così dire, e si occupa di Nintendo a tutto tondo anche collaborando proprio con Chris Pratt per la creazione del film.

Di recente, per altro, il game designer si è anche espresso riguardo una eventuale Nintendo Switch 2, non lasciando intendere granché se non delle idee sommarie.

Miyamoto è una figura che è leggendaria non solo per i videogiocatori, ma anche per chiunque graviti intorno a questo mondo. C’è stato un momento in cui, per esempio, Kanye West ha presentato il progetto per un gioco al game designer nipponico in una storia pazzesca.

In attesa di scoprire gli altri colpi di genio di Shigeru Miyamoto, e sempre di Pikmin 4 che non vediamo l’ora di giocare, l’intera redazione di SpazioGames.it augura buon compleanno al game designer che ci ha fatto giocare, e sognare, per così tanto tempo.