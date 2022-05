Kanye West presentò un gioco a Miyamoto, ed è già bellissimo così

Il mondo dei videogiochi ci regala spesso delle storie davvero niente male, e oggi vi parliamo di Kanye West e Shigeru Miyamoto.

Esatto, proprio l'artista statunitense e il leggendario game designer di Nintendo.

Il quale è stato foriero di molte citazioni famose, oltre che della creazione di franchise importantissimi.

E di recente si è espresso anche su una delle sue creazioni, ovvero The Legend of Zelda, definendo “stupido” uno degli elementi più iconici della serie.

Cosa c’entra Kanye West con Shigeru Miyamoto? Ci siamo fatti la stessa domanda anche noi, ma è tutto molto chiaro.

Il rapper e fashion designer pubblicizzò un videogioco chiamato “Only One”, durante un evento a New York nel 2016. Il nome di questo progetto richiamava un’omonima sua canzone del 2014, dedicata a sua figlia North.

Un titolo che, per usare le parole di Kanye West, è “un videogioco in cui mia mamma viaggia attraverso i cancelli del Paradiso”. Un progetto fortemente personale, che abbiamo rischiato di vedere su una console Nintendo.

Come riporta VGC, infatti, Kanye West tentò di convincere la Casa di Kyoto a pubblicare il suo videogioco. E lo fece parlando con lo stesso Shigeru Miyamoto.

L’aneddoto arriva da Zachary Ryan, ex-IGN e ora community producer per Twitch, che ascoltà la storia durante l’E3 2016.

In occasione di una intervista con Miyamoto, Ryan tirò fuori il nome di Kanye West in una conversazione con un rappresentante Nintendo. A quel punto, Shigeru Miyamoto raccontò l’aneddoto legato al rapper, avvenuto in occasione dell’E3 2015.

but more so in the way that he just sorta couldn't believe that Kanye West was pitching him a video game.

he described, incredulously and in great detail what the game looked like and how it played. I was laughing because i sorta of couldn't believe it either.

