Shenmue, svelato l’annuncio misterioso: arriva Shenmue The Animation

Nei giorni scorsi si erano diffuse delle indiscrezioni, lanciate da un insider piuttosto affidabile, che anticipavano l’arrivo di un misterioso annuncio per i fan di Shenmue. Ebbene, l’annuncio è effettivamente arrivato: Crunchyroll e Adult Swim hanno infatti unito le forze per rivelare al grande pubblico l’arrivo di Shenmue The Animation, la serie animata che si basa sui personaggi e le vicende della nota serie videoludica firmata da SEGA e da Yu Suzuki.

La serie animata sarà realizzata in tredici episodi e sarà animata da Telecom Animation Film (che ha già lavorato su Tower of God e su Lupin III: Part 5). La regia sarà invece affidata a Chikara Sakurai, già alla guida di One-Punch Man 2.

Per la gioia dei fan sarà coinvolto anche Yu Suzuki stesso, che fungerà da produttore esecutivo per supervisionare il progetto. Al momento non sono stati diramati ulteriori dettagli – nemmeno sulla possibile data di uscita degli episodi, ma l’annuncio ufficiale conferma che ne sapremo di più «più in là nel tempo.»

Il primo Shenmue arrivò sul mercato nel 1999 e colpì i giocatori per la sua profondità. Nel 2001 questi poterono mettere le mani sul successivo Shenmue II, a cui fece poi seguito un lungo periodo di silenzio assoluto, interrotto dall’arrivo della trionfale campagna Kickstarter che portò infine, nel 2019, all’uscita di Shenmue III, anticipata da quella di Shenmue I & II in versione rivisitata.