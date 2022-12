Serie TV di The Last of Us, l’ultimo trailer ha svelato i “veri” Ellie e Joel

La serie TV di The Last of Us prodotta da HBO è tornata a mostrarsi recentemente con un nuovo trailer, con alcuni dettagli che non sono passati inosservati ai più grandi fan: l’ultimo video ci ha infatti mostrato anche i “veri” Ellie e Joel in azione.

Nell’adattamento televisivo del capolavoro di Naughty Dog (trovate The Last of Us Parte I in offerta su Amazon) i protagonisti saranno interpretati rispettivamente da Bella Ramsey e Pedro Pascal, ma lo show è riuscito a dare spazio anche agli interpreti del videogioco originale.

L’ultimo trailer ha infatti mostrato in azione anche Troy Baker e Ashley Johnson, seppur per un breve periodo di tempo, ovviamente in ruoli completamente diversi e che potrebbero rivelarsi sorprendenti per molti fan.

In quella che si preannuncia essere una girandola di emozioni, il nuovo trailer ci ha infatti mostrato gli interpreti originali con dei cameo molto interessanti: Troy Baker sembra infatti fare parte della banda di David, uno degli antagonisti del gioco e della serie, mentre Ashley Johnson si mostrerà essere addirittura la madre di Ellie.

Ovviamente non intendiamo dire semplicemente che l’interpretazione di Ashley Johnson ha dato “vita” a Ellie, ma che il filmato ci mostra come l’attrice interpreti proprio la madre della giovane protagonista, svelandola anche pochi istanti dopo averla data alla luce. Un aspetto che, inevitabilmente, ha commosso tantissimi appassionati (via GamesRadar+):

Listen the fact that the original Ellie is giving birth to the new Ellie for the tv show means more to me than you will ever know Ashley Johnson will forever be my Ellie but damn I’m so excited for this show y’all! pic.twitter.com/CtEHkNn5MO — Megz (@TheLadyMegz) December 4, 2022

Non è invece ancora del tutto chiaro il ruolo di Troy Baker, anche se sembrerebbe assodato che sarà uno degli antagonisti della storia: potete osservarlo voi stessi nel trailer ufficiale intorno al minuto 1:53 (via Game Rant), che vi riproporremo di seguito:

I fan saranno certamente felici di riscoprire i loro eroi originali, seppure in vesti diverse, anche all’interno dell’ambizioso show televisivo prodotto da HBO: vi ricordiamo che la serie sarà trasmessa da Sky a partire dal 16 gennaio.

I creatori dello show ci hanno già svelato che la serie TV includerà aspetti inediti e che non sarà del tutto identica al videogioco, promettendo di essere così carica di emozioni da farci piangere dopo ogni singola puntata: non ci resta che segnare l’appuntamento sul calendario e scoprire di persona tutte le novità.