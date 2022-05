The Last of Us serie TV, le nuove foto dal set sono splendide (e dense di ricordi)

La serie tv di The Last of Us è uno dei prodotti televisivi più attesi del prossimo futuro.

Ovviamente non solo perché alla base c’è il capitolo originale (che potete acquistare su Amazon a prezzo imperdibile) di una delle serie videoludiche più amate dell’ultimo decennio, ma anche poiché i lavori sono stati affidati a HBO, nome che non ha certo bisogno di presentazioni.

La serie sembrerebbe anche poter far suo il vanto di essere una trasposizione televisiva molto fedele al gioco che tutti conosciamo, oltre al fatto che Pedro Pascal, l’attore che interpreta Joel, ha parlato dell’esperienza sul set definendola stupefacente.

La fedeltà all’opera di riferimento di Naughty Dog è visibile anche dai numerosi scatti rubati che ritraggono alcune delle scene ricreate dalla serie, immagini dal set che ci fanno ben sperare nella riuscita del prodotto.

Ultimamente, infatti, sono uscite alcune foto che ritraggono una delle scene più cariche emotivamente dell’intero gioco, che tutti i fan della serie ricordano con nostalgia.

Fresche di novità sono anche altre immagini, che questa volta lasciano intendere il probabile riferimento a un’altra situazione di grande spessore nel primo The Last of Us.

Le foto che vi riproponiamo sono state postate direttamente dall’account Twitter “The Last of Us HBO – Status“, e mostrano degli scorci di una strada abbandonata con numerose macchine fatiscenti che ostruiscono il cammino e delle case diroccate qua e là.

I wonder if this is the scene with Joel/Ellie & Henry/Sam in the neighborhood with the sniper at the house on the end and where Sam,,,, don’t want to spoil it for ppl. — Groagun (@69OwnersSon) May 14, 2022

Come potete vedere le foto sono davvero di ottima qualità e ci lasciano notare tantissimi particolari che faranno gola ai fan del franchise.

Qualcuno però ha notato la somiglianza di queste con l’ambientazione di una parte speciale del gioco, ovvero quella in cui Joel, Ellie e compagnia si fanno strada in un quartiere protetto da un portentoso cecchino, ovviamente il tutto condito sempre con gruppi di Runner e Clicker che sbucano da ogni dove.

Questa sezione particolarmente intensa di gameplay porterà a dei risvolti particolarmente intensi che ovviamente non vi riveleremo per evitare spoiler (ma siamo abbastanza sicuri che lo sappiate già).

Giorno dopo giorno continuano ad arrivare conferme che il lavoro fatto sia proprio impressionante e, tra l’altro, vi ricordiamo che la serie accoglierà anche uno dei momenti più iconici ed emozionanti del gioco.