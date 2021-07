Sekiro, boss viene “sfidato” ad una gara in un divertente video

Sekiro Shadows Die Twice, l’ultimo titolo realizzato da FromSoftware, è stato un vero successo a livello di critica e di pubblico grazie ad un gameplay impegnativo ma altrettanto appagante.

Sekiro è sicuramente un gioco molto difficile da portare a termine che richiede grande pazienza: forse anche per questo motivo un fan, questa volta, ha deciso di rendere una boss battle inaspettatamente più divertente.

Una delle grandi mancanze del soulslike era l’assenza di una modalità multiplayer: la versione PC ha risolto questa mancanza grazie all’intervento dei modder.

Nonostante le battaglie contro i boss siano impegnative, un giocatore ha deciso di mettersi alla prova e di esagerare, sconfiggendone due di fila senza subire danni.

In questo caso, l’utente Reddit DivineBanana ha deciso di affrontare il boss Isshin in una maniera particolare: non in una battaglia con le proprie armi, ma mettendo alla prova le proprie gambe.

Il fan ha dunque deciso di sfidare il boss di Sekiro a una vera e propria gara di corsa, per vedere chi dei due fosse davvero il più veloce.

L’avversario, confuso dalle azioni dell’utente, decide di stare al gioco e di inseguirlo fino alla fine del terreno, nella speranza di riuscire ad infliggergli un colpo e di iniziare un’altra battaglia.

Potete osservare voi stessi questo curioso «scontro» nel divertente video condiviso dal fan all’interno del forum dedicato a Sekiro, visibile qui sotto:

La sfida tra i due rivali si interrompe solo una volta arrivati di fronte al burrone dato che, comprensibilmente, il nostro eroe non ha intenzione di cadere al suo interno solo per dimostrare di essere il migliore.

Curiosamente, un altro fan nei commenti ha sottolineato che tempo fa ha fatto anche lui gli stessi movimenti, con l’unica eccezione che lui è caduto davvero nel burrone, evidenziando che quella è stata l’ultima volta che ha sfidato Isshin ad una gara di velocità.

Nonostante venga considerato un capolavoro da molti utenti, essendo riuscito anche a vincere l’ambito premio Game of the Year, un giocatore ha elencato tutti quelli che reputa essere i difetti del gioco.

Il prossimo titolo di FromSoftware sarà l’attesissimo Elden Ring: un fan ha deciso di ingannare l’attesa sconfiggendo ogni giorno il boss finale.

In un nostro speciale vi abbiamo raccontato come il background narrativo di Elden Ring sia già pieno di fascino, spiegandovi i misteri e le fonti d’ispirazione della lore.