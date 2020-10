Sekiro: Shadows Die Twice si aggiorna (gratis) alla GOTY Edition: ecco come scaricarlo

A luglio di quest’anno, FromSoftware aveva annunciato che Sekiro: Shadows Die Twice avrebbe ricevuto nei mesi seguenti un importantissimo aggiornamento.

La software house giapponese aveva infatti confermato che il nuovo update gratuito avrebbe introdotto all’interno del gioco alcuni contenuti inediti, sia per i giocatori esperti che per i neofiti.

«Che abbiate già familiarità o dobbiate ancora giocarci, speriamo che questo update vi porti gioia» era quanto era stato reso noto dal team di sviluppo. A quanto pare, finalmente ci siamo: l’aggiornamento per Sekiro: Shadows Die Twice che porta il gioco alla sua “forma finale”, ossia la Game of the Year Edition, è disponibile a partire da oggi su PC, PS4 e Xbox One.

#Sekiro update is now live! Experience two new gameplay modes accessed at the Sculptor’s Idols, Reflections of Strength and Gauntlets of Strength. Victory won’t come easily, but those that manage to overcome the odds will earn special rewards. pic.twitter.com/6pjFF4WXEj — Sekiro™: Shadows Die Twice (@sekirothegame) October 28, 2020

Ecco le novità previste, incluse nuove opzioni di gioco mai viste prima:

Reflection of Strength : una modalità che ci consentirà di rigiocare delle sfide con i boss già sconfitti in precedenza, sia con battaglie singole che una consecutiva all’altra. Sicuramente, un’opzione pensata per i più avvezzi al genere dei soulslike

: una modalità che ci consentirà di rigiocare delle sfide con i boss già sconfitti in precedenza, sia con battaglie singole che una consecutiva all’altra. Sicuramente, un’opzione pensata per i più avvezzi al genere dei soulslike Change Form : l’aspetto esteriore del Lupo cambierà drasticamente, con tre nuove forme che si sbloccheranno al raggiungimento di vari obiettivi specifici. Troviamo anche le forme “Tengu” e quella “Old Ashina Shinobi”.

: l’aspetto esteriore del Lupo cambierà drasticamente, con tre nuove forme che si sbloccheranno al raggiungimento di vari obiettivi specifici. Troviamo anche le forme “Tengu” e quella “Old Ashina Shinobi”. Remnants: sarà possibike registrare clip di gioco per una durata massima di trenta secondi, le quali potranno anche personalizzate, mettendo in mostra strategie e abilità del tutto personali.

Per poterlo scaricare vi basterà recarvi tra le novità dei rispettivi store, oppure andare nella pagina dedicata al gioco e procedere con il download del contenuto scaricabile che – lo ricordiamo ancora una volta – è totalmente gratuito per tutti i possessori del gioco originale, sia fisico che digitale.

Sekiro: Shadows Die Twice è disponibile su PS4, Xbox One e PC. Nella nostra recensione, nella quale abbiamo premiato il prodotto con un grandioso 9,1, abbiamo spiegato che «Sekiro Shadows Die Twice è il gioco più ambizioso e ed estremo mai creato da From Software».