SEGA e Atlus svelano un nuovo RPG, ma non è quello che pensate

Il Tokyo Game Show 2021 è alle porte, e tra i protagonisti della kermesse nipponica ci saranno anche SEGA ed Atlus, che di recente hanno anticipato l’annuncio di un nuovo gioco di ruolo.

La mente non può che andare ad un nuovo Persona, che finalmente darà seguito al grande successo di Persona 5 Royal che ha reso il franchise più popolare anche in Occidente.

Già in passato Atlus aveva interpellato i fan sia per eventuali porting, ma anche per l’eventuale Persona 6, chiedendo opinioni attraverso un sondaggio.

Noi stessi, dopo le nuove dichiarazioni delle aziende, avevamo ipotizzato che per celebrare il 25esimo anniversario del franchise, SEGA avrebbe potuto annunciare proprio un nuovo capitolo della saga.

Potremmo dover ricevere una doccia fredda, invece, perché il nuovo RPG che SEGA annuncerà al Tokyo Game Show 2021 non sembra essere affatto un nuovo Persona.

In occasione dell’evento è stato aperto un sito teaser per un nuovo progetto che, effettivamente, è un gioco di ruolo, ma ben lontano da ciò che ci potevamo aspettare. L’analisi fatta da VGC svela un dettaglio poco elettrizzante, a conti fatti: il nuovo RPG di SEGA è un titolo mobile.

Il sito contiene al momento un filmato con solo una voce narrante che, in giapponese, racconta alcuni dettagli della produzione.

Attraverso la traduzione fatta dai colleghi di VGC, viene menzionato lo “smartphone”, quindi si tratta di un titolo mobile.

Ma c’è una grande enfasi sul fatto che le storie nei videogiochi, oggi, sono troppo lineari, e che questo titolo vuole dare al giocatore la piena libertà di decidere il destino del proprio percorso.

Un’esperienza di gioco di ruolo molto classica, con un sistema di scelte importante dove il giocatore avrà il pieno controllo.

Non ci resta che aspettare il Tokyo Games Show 2021, quindi, al quale parteciperà anche Xbox in pompa magna con il proprio evento.

Microsoft non ha intenzione di mollare il mercato giapponese, e promette faville nel suo show dalla fiera nipponica.

