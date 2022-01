Creano un server di Minecraft con gli NFT… ma poco dopo lo chiudono e se la svignano con $1,2 milioni

Si continua a parlare dell’inclusione degli NFT nei videogiochi, e in effetti molte aziende nell’industria si sono già mosse in tal senso.

È stato ad esempio il caso di Konami con i token di Castlevania che, dopo essere stati messi all’asta, hanno garantito alla compagnia delle entrate decisamente cospicue.

Anche Ubisoft ha lanciato una piattaforma di distribuzione di NFT dei propri videogiochi e, nonostante inizialmente si sia rivelato un passo falso, continua a perseverare nell’idea che questi possano essere un potete strumento nel futuro del mondo del gaming.

Adesso veniamo a conoscenza di una questione alquanto singolare, che coinvolge uno dei giochi più famosi dell’ultimo decennio: Minecraft.

Si tratta di Blockverse, un server PvP del famoso gioco il cui accesso era riservato a persone che possedevano un token.

Blockverse era un server play-to-earn la cui fornitura iniziale prevista ammontava a 10.000 NFT al prezzo di 0.05 ETH (Ethereum) ciascuno, ovvero circa $124.

SOLD OUT IN UNDER 8 MINUTES⚔️!!!

we appreciate all of you for supporting us and our community and cannot wait to start building⚡️

Official Opensea link: https://t.co/7mJGB00iBD pic.twitter.com/klcMnl66Gh

— Blockverse (@Blockverse_NFT) January 24, 2022