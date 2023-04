Se vorrete giocare il nuovo Star Wars su PS5 dovrete liberare una galassia di GB

Manca davvero pochissimo al debutto di Star Wars Jedi Survivor, nuovo capitolo della saga videoludica canonica nell’universo di Guerre Stellari.

Questo nuovo episodio (lo trovate su Amazon a ottimo prezzo) punta a migliorare e non poco diversi aspetti del gioco originale, che in molti hanno in ogni caso apprezzato.

Da pochi giorni è stato reso noto che il peso di Star Wars Jedi Survivor avrebbe superato di ben tre volte quello raggiunto dal predecedente Fallen Order.

Ora, come riportato anche da Gaming Bolt, sembra che il peso della versione PlayStation 5 del gioco sia davvero fuori scala, facendoci sentire un fremito nella Forza.

Star Wars Jedi Survivor di Respawn Entertainment sarà un gioco davvero imponente, anche se le dimensioni del titolo si rifletteranno anche per quanto riguarda le dimensioni del download, in particolare su PS5.

PlayStation Game Size ha infatti rivelato su Twitter che per poter scaricare il gioco sulla console Sony di attuale generazione serviranno ben 147,577 GB.

Naturalmente non si tratta della dimensione finale dell’installazione e non è noto se questa includa o no anche la patch del day-one. Il pre-load sarà infatti disponibile solo il 26 aprile, ossia due giorni prima del lancio mondiale.

Vale la pena notare che la versione PC richiede 155 GB di spazio di installazione, quindi è davvero molto probabile che il peso rivelato in queste ore corrisponda al vero, con buona pace dei nostri SSD. Vi terremo aggiornati.

Restando in tema, gli sviluppatori hanno recentemente chiarito di essersi concentrati in particolar modo su PS5 e in particolar modo sul controller DualSense, supportando pienamente le sue feature più importanti.

Ma non solo: tra le novità più importanti del gioco è stato confermato l’arrivo della difficoltà “facile”, come via di mezzo per proporre comunque una sfida accettabile per chi riteneva Fallen Order troppo difficile.

Infine, per chi dovrà giocare alla nuova avventura di Kal Cestis su PC, c’è bisogno di preparare spazio ed equipaggiamento necessario.