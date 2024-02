I Grammy scelgono la miglior colonna sonora videoludica del 2023

I Grammy Awards hanno deciso di onorare ancora una volta le colonne sonore dei videogiochi: dallo scorso anno le premiazioni sono state allargate anche al medium videoludico, le cui musiche ci hanno spesso permesso di apprezzare maggiormente avventure epiche.

La scorsa edizione aveva visto delle nomination decisamente sorprendenti, ma alla fine era stato Assassin's Creed Valhalla L'alba di Ragnarok a ottenere la prima storica vittoria in questa categoria.

Advertisement

La 66esima edizione dei Grammy Awards si è conclusa nelle scorse ore e, come riportato da VGC, ha svelato il nuovo videogioco ad aggiudicarsi l'ambito premio di miglior colonna sonora dell'anno.

Si tratta di Star Wars Jedi: Survivor, l'ultima avventura con protagonista Cal Kestis sviluppata da Respawn (lo trovate su Amazon).

I Grammy Awards 2024 hanno così premiato il lavoro di Stephen Barton e Gordy Haab, compositori dell'ultimo adattamento videoludico dedicato alla saga di Star Wars.

Gli altri videogiochi candidati per l'edizione di quest'anno erano Call of Duty Modern Warfare III, God of War Ragnarok, Hogwarts Legacy e Stray Gods The Roleplaying Musical, ma Star Wars Jedi: Survivor si è assicurato la vittoria finale.

Non possiamo dunque che fare le congratulazioni a Stephen Barton e Gordy Haab per essersi portati a casa questo prestigioso premio, oltre naturalmente al team di sviluppo per aver realizzato un'avventura che ha permesso di valorizzare al massimo le loro musiche.

E siamo certi che anche il director Stig Asmussen sarà orgoglioso di questo nuovo prestigioso riconoscimento, anche se nel frattempo ha detto addio ad Electronic Arts e Respawn.

Ciò non fermerà comunque la saga Star Wars Jedi, che avrà la possibilità di concludere le avventure di Cal Kestis: l'attore protagonista ha infatti accennato a un possibile terzo episodio in sviluppo.

Se volete saperne di più sull'ultimo vincitore videoludico dei Grammy Awards, non possiamo che lasciarvi alla nostra recensione di Star Wars Jedi: Survivor.