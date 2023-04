Star Wars Jedi: Survivor, il peso gigantesco è degno del Lato Oscuro della Forza

Che Star Wars Jedi Survivor fosse una produzione molto ambiziosa era certamente risaputo, ma ciò che molti fan non potevano aspettarsi erano le incredibili dimensioni necessarie per scaricare tutti i file di gioco, così grandi da far avvertire un disturbo nella Forza.

Le dimensioni di Jedi Survivor (potete prenotarlo su Amazon) sono infatti superiori addirittura di 3 volte rispetto a quelle proposte da Fallen Order: se avete scelto di non utilizzare supporti di memoria aggiuntivi, potrebbe essere inevitabilmente necessario fare qualche sacrificio.

DualShockers segnala infatti che i nuovi requisiti rilasciati ufficialmente dagli sviluppatori avvertono della necessità di tenere liberi almeno 155GB di spazio d’archiviazione: considerando che Fallen Order si fermava a “soli” 55GB, la differenza diventa davvero difficile da ignorare.

Sicuramente queste dimensioni spiegano come mai sia stato necessario rinunciare a PS4 e Xbox One durante lo sviluppo, anche se si tratta comunque di un peso che non può che sollevare degli interrogativi sull’effettiva ottimizzazione: per rendere l’idea di quanto lo spazio in memoria di Star Wars Jedi Survivor faccia paura, basta ricordare che perfino il tanto criticato Warzone 2.0 non è arrivato a pesare così tanto.

Vale comunque la pena di ricordare che le dimensioni svelate ufficialmente sono tecnicamente valide per la sola versione PC, ma considerando che si tratta di un gioco studiato esclusivamente per la next-gen i fan non dovrebbero aspettarsi enormi differenze con PS5 e Xbox Series X|S.

È possibile che su console possa dunque rivelarsi necessario un po’ di spazio in meno per l’installazione di Star Wars Jedi Survivor, ma sarebbe comunque meglio assicurarsi di avere a disposizione almeno 155GB per non correre pericoli, anche in vista di eventuali patch future.

Insomma, l’ultimo viaggio di Cal Kestis potrà essere affrontato soltanto dai giocatori pronti a compiere un sacrificio di memoria non indifferente: assicuratevi di farvi trovare preparati prima di esplorare la nuova avventura nell’universo di Star Wars.

A proposito di console next-gen, gli sviluppatori hanno recentemente chiarito di essersi concentrati in particolar modo su PS5 e in particolar modo sul controller DualSense, supportando pienamente le sue feature più importanti.

Tra le novità più importanti è stato invece confermato l’arrivo della difficoltà “facile”, come via di mezzo per proporre comunque una sfida accettabile per chi riteneva Fallen Order troppo difficile.