Star Wars Jedi Survivor farà sentire la Forza, ma solo su una console

Star Wars Jedi Survivor sta per arrivare e, con le prime anteprime, scopriamo anche che il titolo ci farà sentire la Forza… ma solamente su PlayStation 5.

Il seguito di Fallen Order (lo trovate su Amazon a ottimo prezzo) è stato annunciato tempo fa, e i giocatori hanno già dovuto subire un rinvio.

Non un rinvio eccezionale, va detto, ma comunque fastidioso per chi voleva mettere le mani sulla nuova avventura nella galassia lontana lontana.

Ma i fan si sono potuti accontentare dei nuovi trailer, tra cui uno degli ultimi che mostra dei frammenti della storia di Star Wars Jedi Survivor.

Alcuni giornalisti hanno potuto provare il titolo nei giorni scorsi e, tra report e interviste, oggi tramite Gamingbolt scopriamo che Star Wars Jedi Survivor farà provare la sensazione di avere a che fare con la Forza.

L’iconica energia spirituale del mondo di Guerre Stellari, che i cavalieri Jedi e Sith dominano e trasformano nelle loro capacità., che attraverso il DualSense diventerà reale.

Lo ha svelato il director Stig Asmussen, spiegando come i poteri di Cal Kestis interagiranno con le funzionalità del controller di PS5:

«Con la PS5, stiamo davvero approfondendo le sensazioni tattili e ciò che il controller sta portando […]. Se davvero spingi sui grilletti, darà una risposta diversa rispetto a se li stai sfumando leggermente, e il gioco reagirà a questo. È la sfumatura all’interno delle vibrazioni sul controller che è davvero eccezionale. Il nostro team audio e il nostro team di combattimento si sono davvero impegnati nel modo in cui le cose che stanno accadendo nel mondo, gli effetti e tutto ciò che si traduce in come ci si sente nelle tue mani.»

Sebbene Asmussen non abbia parlato del modo in cui il DualSense influenzerà il combattimento con la spada laser, il feedback tattile dovrebbe variare in base al fatto che un avversario stia bloccando o venga tagliato.

Star Wars Jedi: Survivor sarà disponibile dal 28 aprile per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Per non perdervi nessuna notizia vi consigliamo di seguire la nostra pagina dedicata al videogioco sul sito.

Nel mentre, aspettiamo di vedere quali saranno i prossimi videogiochi di Star Wars, dato che secondo Electronic Arts ne dovremmo avere uno ogni sei mesi, più o meno.