Star Wars Jedi: Survivor arriva su PS4 e Xbox One, è ufficiale!

Nonostante il team di sviluppo avesse giustificato più volte la necessità di rendere Star Wars Jedi: Survivor un gioco esclusivamente next-gen, nelle ultime ore Respawn deve aver improvvisamente cambiato idea: Electronic Arts ha infatti annunciato che l'ultima avventura di Cal Kestis arriverà anche su PS4 e Xbox One.

L'ultimo adattamento di Guerre Stellari è stato indubbiamente uno dei titoli più attesi e di maggior successo di tutto il 2023 (potete recuperarlo su Amazon), anche se la disponibilità solo sulle console di ultima generazione potrebbe averne limitato potenzialmente le vendite.

Evidentemente era semplicemente necessario un po' di tempo in più per rendere possibili le versioni old-gen: come riportato da Kotaku, l'annuncio è arrivato durante il consueto briefing finanziario della compagnia, rivelando che Respawn sarebbe solo nelle fasi iniziali di questi porting.

Purtroppo non è stata però confermata alcuna data o finestra di lancio ufficiale, ma adesso sappiamo che anche i fan su PS4 e Xbox One potranno presto godersi Star Wars Jedi: Survivor sulle proprie console, anche se probabilmente sarà necessario qualche sacrificio a livello tecnico.

Resta infatti ancora tutta da valutare l'effettiva resa grafica di queste versioni: del resto, come vi avevamo raccontato nella nostra recensione, anche le edizioni next-gen avevano mostrato non pochi limiti dal punto di vista tecnico.

In ogni caso è una sorpresa, questo è certo, ma molto ben accetta. Non possiamo che attendere di vedere queste versioni all'opera, augurandoci che possano rendere giustizia a quanto visto nelle edizioni next-gen: vi aggiorneremo sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

Curiosamente, sembra che Respawn sia già al lavoro anche sul sequel dell'opera, che dovrebbe concludere ufficialmente la trilogia di Cal Kestis: nelle scorse settimane era infatti spuntata un'offerta di lavoro molto interessante.

Nel frattempo, c'è un altro gioco che i fan di Star Wars devono tenere d'occhio, anche se non sarà pubblicato da Electronic Arts: stiamo parlando dell'ambizioso Outlaws che, pur traendo ispirazione anche da Assassin's Creed, non commetterà lo stesso errore di longevità di Valhalla.