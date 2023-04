Star Wars Jedi Survivor: ecco i galattici requisiti di sistema

Manca poco all’arrivo di Star Wars Jedi Survivor, e i giocatori PC ora sanno come prepararsi a dovere alla nuova avventura di Cal Kestis.

Perché oltre ad arrivare su console, con i preordini attivi da un po’ su Amazon, la nuova fatica di Respawn Entertainment sarà disponibile anche su PC.

Su console, però, ci sarà una feature esclusiva legata a PlayStation 5 che, stando al racconto di Respawn, vi darà la possibilità di “sentire” la Forza.

E se le dimensioni del gioco sono davvero notevoli, se non altro degne di un videogioco su un franchise così importante, ora possiamo scoprire come dovranno essere i PC che ospiteranno la galassia lontana lontana.

La pagina Steam di Star Wars Jedi Survivor è online e, come sempre, ci dà la possibilità di scoprire alcuni dettagli sul gioco.

Tra cui, cosa più importante, i requisiti minimi e raccomandati per poter giocare il titolo su PC.

Eccolo qui:

Minimi Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit Sistema operativo: Windows 10 64-bit Processore: 4 core / 8 threads | Intel Core i7-7700 | Ryzen 5 1400 Memoria: 8 GB di RAM Scheda video: 8GB VRAM | GTX 1070 | Radeon RX 580 DirectX: Versione 12 Rete: Connessione Internet a banda larga Memoria: 155 GB di spazio disponibile Note aggiuntive: Internet required for non-optional patching, no online play.



Consigliati Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit Sistema operativo: Windows 10 64-bit Processore: 4 core / 8 threads | Intel Core i5 11600K | Ryzen 5 5600X Memoria: 16 GB di RAM Scheda video: 8GB VRAM | RTX2070 | RX 6700 XT DirectX: Versione 12 Rete: Connessione Internet a banda larga Memoria: 155 GB di spazio disponibile Note aggiuntive: Internet required for non-optional patching, no online play.



Oltre ad uno spazio su hard drive non indifferente, Star Wars Jedi Survivor vi richiederà una bella scheda video per potervi godere a pieno l’avventura di Cal Kestis.

Star Wars Jedi: Survivor sarà disponibile dal 28 aprile per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Per non perdervi nessuna notizia vi consigliamo di seguire la nostra pagina dedicata al videogioco sul sito.

Nel mentre, aspettiamo di vedere quali saranno i prossimi videogiochi di Star Wars, dato che secondo Electronic Arts ne dovremmo avere uno ogni sei mesi, più o meno.