Star Wars Jedi Survivor sarà meno “frustrante”: annunciata la nuova difficoltà

Star Wars Jedi Survivor ha tenuto fortemente conto dei feedback arrivati dopo l’uscita del suo predecessore: Fallen Order era infatti un titolo studiato per un pubblico abituato alle sfide, scoraggiando inevitabilmente alcuni fan.

Respawn aveva pensato di venire loro incontro introducendo la consueta modalità storia, rivelatasi però fin troppo semplice rispetto alla difficoltà normale regolarmente proposta. Così, in Star Wars Jedi Survivor (potete prenotarlo su Amazon) sarà proposta una via di mezzo, in grado di rendere l’esperienza meno frustrante, ma senza che il tutto risulti fin troppo semplice allo stesso tempo.

In una dichiarazione rilasciata a Sirus Gaming (via GamingBolt), gli sviluppatori hanno infatti confermato che Survivor introdurrà una difficoltà intitolata “Jedi Padawan”, che servirà a ricoprire l’opzione “Facile” nel selettore delle difficoltà.

Sarà dunque la giusta linea di confine tra la Story Mode e la difficoltà standard del gioco, offrendo così una sfida più semplice ma che possa allo stesso tempo mettere alla prova anche gli utenti meno esperti.

Gli sviluppatori hanno infatti confermato che il 40% dei giocatori di Fallen Order hanno finito per selezionare la Story Mode, ma la maggior parte di essi si è comunque lamentata del gap immenso rispetto alla difficoltà Cavaliere Jedi, quella standard proposta dal titolo.

Insomma, se hanno finito per selezionare questa scelta è stato solo perché ritenevano la difficoltà tradizionale troppo impegnativa, finendo così per accontentarsi di un’esperienza che non ha davvero finito per mettere alla prova le loro capacità, in assenza di un’alternativa di mezzo.

La speranza del team di sviluppo è che l’aggiunta di questa quinta opzione di difficoltà possa consentire agli utenti di navigare in maniera più organica le diverse impostazioni, così da adattarsi alle esigenze di tutti i giocatori.

Non è la prima volta che gli autori dimostrano di aver ascoltato le lamentele della community: in un precedente video gameplay era stato infatti confermato il ritorno degli smembramenti, assenti nel prequel Fallen Order.

Il director Stig Asmussen ha anche avuto modo di approfondire le feature next-gen introdotte in Survivor, confermando che la versione PS5 ci farà davvero sentire un tutt’uno con la Forza.

Se volete ingannare l’attesa per l’uscita del nuovo capitolo, non possiamo che rimandarvi all’ultimo story trailer ufficiale che approfondisce il Lato Oscuro della Forza.