PlayStation Store, la nuova offerta settimanale è l'ultimo Star Wars

PlayStation Store ha rinnovato ancora una volta le sue offerte settimanali, scegliendo un nuovo gioco di spessore che, a differenza dei titoli proposti con altre promozioni, resterà in sconto solo per una settimana.

Questa volta il negozio digitale per le console PlayStation ha deciso di scontare l'ultimo grande videogioco di Star Wars, fresco vincitore degli ultimi Grammy Awards per la miglior colonna sonora.

Ci riferiamo naturalmente a Star Wars Jedi: Survivor, l'ultima avventura dedicata alla saga di Guerre Stellari che oggi può essere vostra a un prezzo molto speciale, solo grazie a PlayStation Store.

L'action adventure segue direttamente gli eventi di Fallen Order: il protagonista Cal Kestis non è più un Padawan, ma un potente Cavaliere Jedi costretto ad affrontare minacce nuove e familiari, in una galassia che sembra sprofondare sempre di più verso l'oscurità.

La nuova offerta settimanale vi permetterà di risparmiare il 55% sull'edizione standard digitale (trovate la versione fisica su Amazon, se la preferite), spendendo solo 35,99€ al posto dei 79,99€ regolarmente proposti.

Significa che avete diritto a un risparmio di ben 44 euro sul prezzo finale: un'occasione da non lasciarvi scappare, se cercavate una scusa per provare questa premiata produzione di Respawn ed Electronic Arts.

Come anticipavamo in apertura, l'offerta è disponibile solo ed esclusivamente per una settimana: resterà dunque valida fino a giovedì 15 febbraio alle ore 00:59.

Potete trovare tutti i dettagli sull'offerta direttamente accedendo a PlayStation Store dalle vostre console oppure, più semplicemente, accedendo al seguente indirizzo ufficiale via browser.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che da questa settimana sono disponibili anche nuovi imperdibili sconti sulle perle indie di PlayStation Store: abbiamo riepilogato per voi le migliori offerte da non lasciarvi scappare.

Ricordiamo anche che fino alla prossima settimana potete approfittare anche delle offerte "La scelta della critica", con tanti altri titoli tripla-A in sconto.