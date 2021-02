Fall Guys finalmente annunciato per Xbox

Finalmente, Devolver Digital e Mediatronic hanno annunciato una versione Xbox di Fall Guys, l’atipico battle royale da tempo disponibile solo su PC e PlayStation.

Il gioco è stato tra i protagonisti soltanto ieri sera dell’ultimo Nintendo Direct, in cui è stato svelato che arriverà su Switch nel corso dell’estate.

La stessa finestra di lancio è stata ufficializzata da oggi anche per Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series X|S con un nuovo trailer.

DID SOMEBODY SAY XBOX? I SWEAR I HEARD SOMEBODY SAY XBOX 🎉 Fall Guys is coming to Xbox Series XIS and Xbox One 🎉 🔥 SUMMER 2021 🔥 RT if it was u that said Xbox pic.twitter.com/Bl13AitmYE — Fall Guys ⚡️ Season 3.5 (@FallGuysGame) February 18, 2021

Contrariamente a quanto vociferato nelle scorse settimane, il titolo non arriverà – almeno questo è quanto comunicato finora – su Xbox Game Pass.

Non da escludere che ulteriori dettagli al riguardo non possano arrivare in tempo per il day one, ma per adesso pare che bisognerà acquistare Fall Guys individualmente per poterne usufruire su Xbox.

Il gioco è disponibile dall’agosto 2020, praticamente un anno prima dell’uscita su Switch e Xbox, quando è stato pubblicato fin dall’inizio su PlayStation Plus.

Questo ha contribuito al suo grande successo di pubblico, visto che è diventato il titolo più riscattato e scaricato nella storia del servizio di Sony.

Tant’è vero che una mossa simile è stata tentata con Destruction All-Stars su PS5, sebbene non ci sia dato sapere dei numeri dell’operazione.

Quanto alle nuove versioni di Fall Guys, non si è parlato sin qui dell’implementazione di cross-play e cross-progression, funzionalità che potrebbero non essere coinvolte al lancio.