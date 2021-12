Se volete duplicare i Pokémon, non aggiornate Diamante Lucente e Perla Splendente

Nintendo ha reso disponibile a partire da oggi l’aggiornamento 1.1.2 di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: l’ultima patch dei remake di quarta generazione include un fix che ormai era nell’aria da diversi giorni.

La nuova versione di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente ha infatti messo la parola fine una volta per tutte al glitch della duplicazione, tornato più attivo che mai dai precedenti capitoli della serie.

Gli utenti avevano infatti scoperto tantissimi metodi che consentivano di clonare i Pokémon, al punto da arrivare perfino a duplicare interi box pieni di leggendari.

Il risultato è che il mercato degli scambi è stato, ovviamente, invaso dai Pokémon più potenti presenti nel gioco: una situazione che ha costretto gli sviluppatori a intervenire tempestivamente con un nuovo aggiornamento.

Come riportato da Nintendo Life, l’aggiornamento 1.1.2 riporta infatti di aver implementato diversi aggiustamenti, pur non entrando nello specifico nei dettagli, probabilmente per evitare di pubblicizzare ulteriormente il glitch:

– Sistemati alcuni problemi che avrebbero impedito di proseguire nel gioco in determinate circostanze.

– Alcuni problemi sono stati inoltre sistemati per garantire un gameplay più piacevole.

La prima dicitura, pur non essendo ancora arrivate conferme specifiche, si riferisce probabilmente a un bug riscontrato nella palestra di Bianca, che ha causato per qualche sfortunato utente addirittura il softlock del gioco.

Per quanto riguarda invece la seconda nota, gli utenti e i dataminer hanno invece confermato che ci si riferisce proprio al glitch della duplicazione: a partire dalla versione 1.1.2 non sarà più possibile poter clonare i propri Pokémon.

BDSP ver. 1.1.2 fixes the menu glitch and the Pokémon Nursery cloning glitch. DON'T UPDATE if you're interested in cloning. You can disable automatic updates in system settings. pic.twitter.com/NNKImftbK4 — Centro LEAKS (@CentroLeaks) December 2, 2021

Di conseguenza, chiunque sia interessato a sfruttare il glitch di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, magari per duplicare i leggendari esclusivi da scambiare con i propri amici, farebbe meglio a posticipare il più possibile l’update e disattivare gli aggiornamenti automatici, fermo restando che l’abuso di bug è, come sempre, a rischio e pericolo degli utenti interessati.

Nel caso invece abbiate già sfruttato il glitch, non c’è da temere alcuna possibile conseguenza: non sono infatti previsti cambiamenti per chi ha già avuto modo di clonare i propri Pokémon.

Non è invece ancora chiaro se sia stato patchato anche il «surf glitch», un altro bug che consentiva perfino di catturare Shaymin prima ancora della release ufficiale.

Bisogna dunque attendere per capire se ci saranno conseguenze per le speedrun: sfruttando diversi glitch un giocatore è infatti riuscito a portarlo a termine addirittura in 33 minuti.