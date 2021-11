Quando dura Pokémon Perla Splendente? Solo 33 minuti, se siete bravi

I fan dei Pokémon sono tra i più appassionati del mondo dei videogiochi, e per questo potevamo aspettarci di vedere imprese notevoli con Pokémon Perla Splendente e/o Pokémon Diamante Lucente.

I due titoli sono disponibili da pochissimo e, come saprete, sono i remake di Pokémon Perla e Pokémon Diamante usciti su Nintendo DS.

I giochi erano molto attesi, talmente tanto che all’uscita hanno battuto di gran lunga il lancio di Spada e Scudo, che si sono rivelati delle mezze delusioni.

Nelle prime ore di gioco di Pokémon Perla Splendente e Pokémon Diamante Lucente sono stati scoperti dei segreti interessanti, come il glitch per duplicare le creature.

Altrettanti glitch sono stati scoperti dallo speedrunner di Pokémon Perla Splendente, che è riuscito a completare il gioco in 33 minuti e 10 secondi, un vero record.

L’impresa è stata riportata dai colleghi di Nintendo Enthusiast, ed è stata portata a termine dallo youtuber Werster, che con il suo tempo di completamento segna la miglior performance mai registrata finora.

Se volete vedere l’intera partita dello youtuber, la trovate qui sotto:

Werster ha portato a termine la sua grande impresa utilizzando ovviamente dei glitch, come spesso accade per tutte le speedrun migliori. Il gioco non è stato modificato in alcun modo ma, anzi, lo youtuber ha mostrato una certa abilità ed inventiva.

Una delle tecniche, che potete vedere anche nel video, è chiamata “door storage”, nella quale interrompendo l’animazione delle aperture delle porte aprendo i menù di gioco si impedisce di innescare ogni evento nelle stanze, guadagnando così molto tempo.

I due remake dei giochi Pokémon sono stati molto apprezzati, pur con alcune perplessità legate alla nostalgia di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione.

Il prossimo titolo in arrivo è Leggende Pokémon: Arceus, talmente atteso che lo sta celebrando anche Pokémon GO a modo suo.

Un momento molto florido per il franchise, che festeggia 25 anni e sta proponendo ogni tipo di attività, gioco e gadget diverso… tra cui delle scarpe.