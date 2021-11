Il glitch della duplicazione di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente è fuori controllo

Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente sono i due remake dei classici Pokémon Diamante e Pokémon Perla, usciti ormai diversi anni fa sulla vecchia e indimenticata Nintendo DS.

Sia Diamante Lucente che Perla Splendente hanno infatti già superato nei primi giorni di lancio i numeri ottenuti da Spada e Scudo, che poco non è.

Del resto, i due rifacimenti hanno ottenuto la testa della classifica software italiana, battendo un big di tutto rispetto che non ha bisogno di presentazioni.

Ora, come riportato da Kotaku, sembra che un glitch piuttosto particolare stia creando un po’ di problemi ai giocatori, oltre che a Nintendo stessa.

Mentre alcuni dei bug sono solo fastidiosi o semplicemente strani, altri come i glitch di duplicazione, hanno effettivamente creato scompensi non da poco.

In primo luogo, i giocatori hanno trovato un modo per clonare un Pokémon alla volta, per poi trovare anche un modo per duplicare intere squadre.

Ora, l’exploit si è intensificato fino a permettere di clonare intere Pokémon Boxes. Questa nuova scoperta ruota intorno a un glitch del menu e, a differenza dei precedenti trucchi di duplicazione, permette di clonare decine di Pokémon rari in un colpo solo.

Il risultato è che i Pokémon leggendari BDSP hanno rapidamente inondato il mercato degli scambi. Vuoi un intero esercito di Dialga? Nessun problema. Ora sono quasi onnipresenti, come Starly.

Ecco come funziona il nuovo exploit grazie allo YouTuber PanFro Games:

Con molta probabilità, Nintendo interverrà in tempi realmente brevi per cercare di mettere una pezza a questo glitch davvero poco gradevole di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, perlomeno se siete abituati a giocare “onestamente”.

Ricordiamo che il franchise di The Pokémon Company sta festeggiando il suo venticinquesimo anniversario con delle bellissime scarpe Converse a tema.