Se sognavate film e serie TV di Detroit o Heavy Rain, Quantic Dream ha brutte notizie per voi

In una nuova era in cui sembra essere iniziata una spericolata corsa all’adattamento dei videogiochi in potenziali serie TV o film di successo, c’è una delle case di produzione più “interattive” che ha deciso clamorosamente di tirarsene fuori: stiamo parlando di Quantic Dream, team noto per storie interattive come Detroit Become Human o Heavy Rain.

Sebbene gli autori di Detroit Become Human (lo trovate su Amazon) potevano apparire come i candidati perfetti per nuovi adattamenti live-action, alla fine è stato lo stesso David Cage a mettere la parole fine anticipata a ogni possibile chiacchiera e speculazione sulle proprie IP.

In un’intervista rilasciata a IGN Japan (via IGN.com), il presidente della compagnia ha infatti dichiarato che sta seguendo con interesse l’ascesa della TV interattiva, ma che il suo studio non è attualmente interessato a farne parte.

Pur ritenendo infatti «emozionanti» questi esperimenti, Cage ritiene che si tratti di prodotti molto più semplici e destinati a un pubblico diverso, rispetto a quanto realizzato attualmente dai videogiochi sviluppati da Quantic Dream.

Ma Quantic Dream non sembra attualmente neanche interessata a lasciare che siano altri produttori di terze parti ad occuparsi di adattamenti dei propri brand, con un’affermazione al riguardo che offre poco spazio a interpretazioni:

«[…] La vendita dei diritti di uno dei nostri giochi a compagnie cinematografiche, così che possano adattarli in film, non è qualcosa che stiamo necessariamente perseguendo».

In altre parole, la compagnia non sta attivamente cercando di negoziare alcun accordo per l’adattamento dei propri videogiochi, proprio perché non lo ritiene necessario: il target di riferimento è molto diverso e, per ammissione dello stesso Cage, risulterebbero prodotti più semplici rispetto alle loro opere.

Tuttavia, Quantic Dream potrebbe scegliere in futuro di realizzare le proprie inedite opere interattive sfruttando proprio il medium televisivo, anche se allo stato attuale «non c’è alcun piano concreto», pur tenendo d’occhio lo sviluppo degli eventi.

Ricordiamo che recentemente lo studio di sviluppo è entrato a far parte del colosso cinese NetEase: l’acquisizione non dovrebbe condizionare il loro sviluppo, ma solo garantire maggiori risorse e tutto il supporto necessario per i prossimi progetti.

Progetti che includeranno anche l’ambizioso Star Wars Eclipse, nuovo adattamento di Guerre Stellari che sembra ispirato proprio a Detroit Become Human e che dovrebbe introdurre nuove razze nella galassia ideata da George Lucas.