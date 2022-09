Se i Pokémon fossero gattini sarebbe un mondo migliore, e qualcuno ci ha pensato

I Pokémon non sono mai passati di moda, visto e considerato che anche il prossimo Pokémon Scarlatto e Violetto sembra avere tutte le carte in regola per accontentare i fan, nonostante qualche perplessità.

Del resto, i fan non hanno mai smesso di discutere dei mostriciattoli collezionabili, tanto che sono arrivati di recente a scegliere il più sopravvalutato.

Ora, tra un tributo a Lechonk e l’altro, qualcuno ha ben pensato di trasformare – davvero – i Pokémon in teneri gattini, per un risultato finale davvero dolcissimo.

Come riportato anche da Game Rant, un artista si è dilettato di recente prendendo alcuni dei Pokémon più iconici e popolari per trasformarli in veri e propri gatti.

Il Redditor kingoftheshow ha condiviso con gli altri fan i suoi disegni per alcune spille smaltate di Poke-cat. I disegni includono Pikachu, Bulbasaur, Togepi, Squirtle ed Eevee, tutti nei panni di adorabili gattini.

Pikachu, Eevee e Togepi sono seduti normalmente, mentre Bulbasaur si allunga come un gatto e Squirtle si rotola sulla schiena, rivelando che ha anche zampe da gatto.

Come facilmente intuibile, i gatti Pokémon hanno riscosso un grande successo tra i fan sui social media. Molti hanno risposto nei commenti al post di kingoftheshow lodando i disegni, mentre altri si sono chiesti dove poterli acquistare.

Kingoftheshow sta attualmente organizzando un Kickstarter per le spille al fine di raccogliere i fondi necessari per produrle in serie.

