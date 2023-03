Final Fantasy XVI sarà rinviato? Arriva la risposta ufficiale

Final Fantasy XVI è in uscita durante la prossima estate di quest’anno, ma a quanto pare i fan possono ora tirare un sospiro di sollievo visto che il gioco è entrato in fase Gold.

In attesa anche del sequel di Final Fantasy VII Remake (trovate l’edizione Intergrade a prezzo basso su Amazon) gli appassionati di JRPG sanno sicuramente che il sedicesimo capitolo sarà il titolo da tenere d’occhio.

Un gioco che, a quanto pare, può puntare tutto sulla grafica «solo grazie a PS5», stando alle recenti parole del director Hiroshi Takai.

Ora, come riportato anche da Siliconera, a quanto pare il titolo non subirà ritardi e rispetterà la release fissata in precedenza dallo sviluppatore giapponese.

Sembra che Final Fantasy XVI rispetterà la data di uscita, prevista il 22 giugno 2023, dato che Square Enix ha pubblicato sui suoi account Twitter inglesi e giapponesi la notizia il gioco è entrato in fase Gold.

Questo significa che, a tutti gli effetti, il team di sviluppo ha finito i lavori sul titolo in questione, il quale è quindi giocabile e pronto per essere spedito nei negozi.

L’annuncio ufficiale mostra gli sviluppatori con in mano il peluche di Torgal – il cane di Clive – sia da cucciolo che da adulto. Gli stessi peluche sono apparsi al panel del PAX East 2023.

Final Fantasy XVI has gone gold. From the entire team, including Torgal, we hope you're looking forward to #FF16's launch on June 22nd pic.twitter.com/Vrtd3cMNW5 — FINAL FANTASY XVI (@finalfantasyxvi) March 31, 2023

Restando in tema, di recente due minuti di filmati inediti di Final Fantasy XVI sono emersi online di recente e i fan li hanno analizzati al centimetro.

Ma non solo: Square ha recentemente avuto modo di mostrarci tanti nuovi dettagli realmente interessanti anche grazie a una nuova video presentazione dedicata,

Infine, diverse settimane fa abbiamo avuto la possibilità di provare il gioco in anteprima: nel nostro provato vi abbiamo spiegato che «lo scontro tra Eikon da noi visto è stato visivamente incredibile e, benché ci sia sembrato un po’ troppo semplificato a livello di meccaniche, la sua parte visiva, che mira a una spettacolarità da grande blockbuster cinematografico, ci ha lasciati a bocca aperta».