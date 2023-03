Square Enix giura che Final Fantasy XVI sarà davvero next-gen su PS5

Final Fantasy XVI sta arrivando e, senza la conferma di una versione PC, dovremmo fidarci di PlayStation 5 e della capacità di tirare fuori il meglio dal titolo Square Enix. E lo farà, stando al team di sviluppo.

Il titolo è infatti disponibile al momento solo per la nuova generazione di console PlayStation, lo potete trovare su Amazon e al momento è l’unico modo per giocare al nuovo episodio della saga di JRPG.

Un gioco che per altro non dovremmo chiamare neanche JRPG secondo Yoshida, un termine che viene descritto come “discriminatorio” addirittura.

Dovremmo giocare Final Fantasy XVI proprio su PlayStation 5, mentre il team di sviluppo ha sempre glissato su eventuali altre versioni.

Hiroshi Takai, director di Final Fantasy XVI, ha approfondito la questione tecnica del titolo garantendo, ancora una volta, che le feature di PlayStation 5 sono ideali per rendere il titolo next-gen.

In una nuova intervista sul PlayStation Blog, Takai ha cercato di spiegare cosa porterà il nuovo hardware alla serie di JRPG (scusa, Yoshida), che non è possibile avere su PS4.

La peculiarità più importante della console è sicuramente la memoria a stato solido, l’SSD che permette di gestire i tempi di caricamento molto più velocemente, ma non è questo a rendere next-gen il titolo.

Secondo Takai, la vera nuova generazione è nel controller DualSense.

«In alcune fasi, il giocatore si troverà ad aprire porte molto pesanti o a sollevare saracinesche e in questi casi abbiamo utilizzato i grilletti adattivi per trasmettere la sensazione di sforzo e resistenza. Lo stesso vale per le cavalcate in groppa ai chocobo. Per quanto riguarda il feedback aptico, questo può produrre vibrazioni estremamente sottili che abbiamo sfruttato per accentuare il senso di presenza durante i filmati. Abbiamo convertito gli effetti sonori utilizzati in ogni scena in dati aptici, il che ci ha consentito di riprodurre dettagli finora impensabili, come i movimenti dell’aria.»