Final Fantasy XVI su PC? Yoshida: «Vorrei giocaste la versione PS5»

Final Fantasy XVI inizia a svelarsi e ovviamente si torna a parlare della versione PC, con delle nuove risposte da parte del team di sviluppo.

Per ora sappiamo per certo che il sedicesimo capitolo della fantasia finale sarà un araldo di PS5, con tanto di edizione speciale che potete acquistare su Amazon.

L’idea di Final Fantasy XVI su PC è emersa poco tempo dopo l’annuncio, visto che alcune pubblicità del titolo avevano tratto tutti in inganno.

Una versione su cui c’è una grande confusione al momento e, anche con le nuove dichiarazioni, non è che le cose diventino esattamente chiarissime.

In occasione del nuovo evento per la stampa ovviamente è tornato a galla l’argomento di Final Fantasy XVI su PC e, come riporta VGC, ci sono nuove risposte.

Naoki Yoshida, producer del titolo, ha dichiarato che gli piacerebbe vedere una versione PC del gioco… alla fine, prima o poi, eventualmente.

Mentre Final Fantasy XVI è ufficialmente confermato per il 22 giugno 2023 su PlayStation 5, Yoshida ha confermato che il titolo rimarrà esclusiva PS5 almeno per tutto l’anno solare.

E dopo questo periodo Final Fantasy XVI arriverà su PC? Sì, no, più o meno, non è molto chiaro:

«Prima di tutto, è vero che Final Fantasy XVI è un’esclusiva a tempo limitato di sei mesi sulla piattaforma PS5. Tuttavia, è una storia completamente diversa che la versione per PC verrà rilasciata tra sei mesi. Lo chiarirò, ma la versione per PC non uscirà tra sei mesi.»

Approfondendo, Yoshida spiega che l’ottimizzazione per PS5 ha richiesto molto tempo e, prima di tutto, il team vuole essere sicuro di aver fatto il miglior lavoro possibile su questa versione.

«A un certo punto mi piacerebbe pubblicare una versione per PC in modo che tutti possano giocare a quanti più giochi possibile», aggiunge Yoshida sul tema, dichiarando:ù

«Tuttavia, anche se iniziamo a ottimizzare la versione per PC dopo l’uscita della versione per PS5, non saremo in grado di ottimizzarla in sei mesi.»

Per chiudere il discorso, Yoshida ha anche detto che sarebbe felice «se poteste giocare alla versione per PS5, che ho realizzato con l’idea di essere il miglior gioco del mondo».

Intanto scoprite com’è Final Fantasy XVI su PS5 nella nostra lunghissima analisi dell’hands on.