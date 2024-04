C'è già una data fissata per Final Fantasy VII Remake Part 3

Final Fantasy VII Rebirth ha messo le basi per il futuro della trilogia remake che racconterà nuovamente il leggendario JRPG di Square Enix, e il team di sviluppo è già al lavoro sul terzo capitolo, con tanto di possibile data di conclusione dei lavori.

Sappiamo già che la terza parte della trilogia remake è in sviluppo, sicuramente in uno stato preliminare, ma Square Enix non sta affatto battendo la fiacca nel lavorare alla sua serie.

E, come riporta VGC, il team di sviluppo sembra avere già le idee chiare su quanto ci potrebbe volere per completare i lavori su Final Fantasy VII Remake Part 3.

In un estratto da Final Fantasy 7 Remake Ultimania, libro celebrativo del progetto videoludico, il direttore creativo Tetsuya Nomura ha affermato che la storia principale del terzo gioco è già stata completata e che pensa che la registrazione delle tracce audio potrebbe iniziare nel prossimo futuro.

Il produttore della serie Remake, Yoshinori Kitase, ha spiegato che Square Enix è riuscita a realizzare Final Fantasy VII Rebirth (lo trovate su Amazon) in circa tre anni, in parte grazie alla fidelizzazione dei dipendenti. Mantenendo gran parte della stessa squadra di lavoro anche per il terzo gioco della serie, Kitase spera di completare la parte finale della trilogia in un lasso di tempo simile.

Ciò significa che Square Enix potrebbe prendere di mira l'uscita del gioco nel 2027, quando per altro l'originale Final Fantasy VII celebrerà il suo 30esimo anniversario.

Sembra esserci, se non altro, una tabella di marcia ben precisa da mettere in campo e la speranza è che possa essere rispettata e magari anche anticipata, perché no.

L'altra speranza è che il prossimo capitolo della trilogia possa essere più esaltante in termini di vendite, perché Final Fantasy VII Rebirth non sembra aver incontrato le aspettative di Square Enix in questo momento.