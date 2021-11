Se avete platinato Skyrim su PS4, non sarete felici dei Trofei su PS5

Non si smette mai di parlare di Skyrim. Per sempre nella buona e nella cattiva sorte, come si suol dire.

L‘RPG open world di Bethesda è sicuramente uno dei giochi più amati di sempre, giocato da milioni di persone e riproposto su ogni tipo di console o piattaforma, tra cui anche Nintendo Switch.

Sappiamo tra l’altro che The Elder Scrolls V: Skyrim avrà una Anniversary Edition che presenterà dei contenuti unici ripresi sia da Morrowind che da Oblivion.

Questa edizione speciale tuttavia avrà un costo che probabilmente non piacerà a tutti.

Con l’arrivo dell’Anniversary Edition su PS5 adesso i fan si chiedono se sarà possibile trasferire i trofei dalla versione PS4 del gioco.

Purtroppo la risposta pare essere negativa. Skyrim: Anniversary Edition infatti non permetterà ai giocatori di trasferire i loro trofei dalla Skyrim: Special Edition su PS4.

I completisti non saranno sicuramente entusiasti della cosa, ancor di più se aggiungiamo che il problema si verificherà solamente tra PS4 e PS5.

I possessori del titolo su PC o console Xbox potranno infatti fare senza alcun problema il trasferimento dei loro Achievement.

Ovviamente tutto ciò sembra alquanto surreale, dato che le altre versioni del gioco permetteranno il trasferimento senza troppi intoppi. A questo si affianca il fatto che chi deciderà di fare l’upgrade della versione PS4 a quella PS5 del gioco non perderà i salvataggi, ma chi deciderà di acquistare la Anniversary Edition incorrerà purtroppo in questo problema non da poco.

Chi possiede già la Special Edition tuttavia avrà l’upgrade alla versione PS5 totalmente gratuito, anche se ovviamente in esso non saranno inclusi i contenuti aggiuntivi presenti nella Anniversary Edition che, stando alle parole del team di sviluppo, comprenderà anche nuovi trofei data l’inclusione di nuovi contenuti. Una magra consolazione per chi sperava di poter effettuare il trasferimento degli Achievement.

Nell’Anniversary Edition tra l’altro pare ci siano anche degli elementi next-gen.

Per i 10 anni di Skyrim inoltre, sembra che i fan si debbano aspettare una sorpresa inattesa.