Scopri la nuova linea di gadget e abbigliamento dedicata a Resident Evil!

Il portale Just Geek ha lanciato una nuova linea di gadget e abbigliamento dedicata a una delle saghe horror più amate di tutti i tempi: stiamo parlando di Resident Evil, che presto vedrà l’arrivo del suo ottavo capitolo e di una nuova pellicola cinematografica. Si tratta dell’occasione ideale per regalare (o regalarsi) tantissimi prodotti di merchandise dedicati a serie TV, film, videogiochi e, più in generale, al mondo geek.

Tra i tantissimi articoli presenti nel catalogo, vi segnaliamo in particolare il set Tubbz, proposto a 52,08€, che offre una lineup molto interessante che comprende alcuni dei personaggi più iconici della saga, come il temibile Nemesis, Ada Wong, HUNK, il mercante di RE4 e Tofu. Realizzati da Numskull Design, queste simpatiche statuette riproducono in versione “papera” le fattezze degli originali. Sulla vostra scrivania, o al massimo su uno scaffale della vostra stanza da gaming, potrà fare bella figura la lampada Umbrella Corporation, che mostra il classico logo che tutti i fan hanno impresso nella loro mente.

Perché non acquistare un oggetto che vi donerà un certo stile durante le vostre passeggiate all’aria aperta? Gli occhiali R.P.D. sono quelli che fanno per voi, proposti a soli 20,82€, e, per completare il set, potreste abbinare anche il cappellino S.T.A.R.S. da Resident Evil 3.

Insomma, avrete capito che Just Geek propone davvero tantissimi articoli che potranno fare la gioia di tutti i geek in circolazione, ed è per questo che il nostro suggerimento non può che essere quello di visitare l’intera proposta del portale, così che possiate trovare quello più in linea con i vostri gusti. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione di prodotti

Altre offerte