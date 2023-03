Sconti PlayStation Store: migliori giochi a meno di 20 euro con le Selezioni Essenziali

Da questa settimana sono ufficialmente disponibili le nuove “Selezioni Essenziali“, gli sconti PlayStation Store dedicati alle migliori produzioni disponibili in catalogo con offerte speciali e imperdibili.

I nuovi sconti vi permetteranno non solo di acquistare videogiochi di recente uscita a prezzo scontato, ma anche di recuperare alcune delle più grandi perle del catalogo PS Store spendendo cifre irrisorie (trovate gift card dedicate su Amazon).

Dopo avervi già proposto i migliori giochi acquistabili in offerta, per questo fine settimana vogliamo dunque concentrarvi sui migliori titoli acquistabili a meno di 20 euro: tra questi non possiamo che segnalarvi l’edizione GOTY di Marvel’s Spider-Man, l’esclusiva PlayStation di Insomniac dedicata a uno dei più amati supereroi di sempre.

L’edizione Game of the Year con tutti i contenuti potrà infatti essere vostra a soli 19.99€, grazie a uno sconto del 60% che vi permetterà di risparmiare ben 30 euro sul prezzo finale del prodotto.

Restando in tema con i “Game of the Year”, un’altra offerta che ci sentiamo di segnalarvi è sicuramente It Takes Two, la straordinaria avventura co-op di Josef Fares vincitore del premio più ambito nell’edizione 2021 di The Game Awards.

Oggi questa sorprendente produzione, da giocare rigorosamente in cooperativa, può essere vostra con il 50% di sconto a soli 19.99€, con uno sconto di ben 20 euro.

Naturalmente ci sono però tanti altri titoli in sconto a cifre irrisorie che non dovreste lasciarvi sfuggire: per aiutarvi nei vostri acquisti, abbiamo selezionato per voi i migliori giochi in offerta a meno di 20 euro con le Selezioni Essenziali su PlayStation Store.

Sconti Selezioni Essenziali: i migliori giochi a meno di 20 euro su PlayStation Store

Control Ultimate Edition a 11,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 70%

a 11,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 70% Death Stranding Edizione Digitale Deluxe a 19,99€ (anziché 49,99€) – Sconto del 60%

a 19,99€ (anziché 49,99€) – Sconto del 60% Doom Eternal a 13,19€ (anziché 39,99€) – Sconto del 67%

a 13,19€ (anziché 39,99€) – Sconto del 67% F1 22 PS5 a 12,79€ (anziché 79,99€) – Sconto dell’84%

a 12,79€ (anziché 79,99€) – Sconto dell’84% God of War a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50% It Takes Two a 19,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 50%

a 19,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 50% Marvel’s Spider-Man: Edizione GOTY a 19,99€ (anziché 49,99€) – Sconto del 60%

a 19,99€ (anziché 49,99€) – Sconto del 60% Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Edition a 5,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 90%

a 5,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 90% Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 a 17,99€ (anziché 44,99€) – Sconto del 60%

a 17,99€ (anziché 44,99€) – Sconto del 60% Uncharted 4 + L’Eredità Perduta Bundle a 9,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 75%

Il nostro consiglio resta comunque di dare un’occhiata al catalogo completo di offerte: potete trovare tutti i giochi attualmente scontati a meno di 20 euro con le Selezioni Essenziali direttamente al seguente indirizzo.

Cogliamo l’occasione per segnalarvi che sono ancora disponibili anche le nuove sorprendenti offerte del weekend, che vedono come principali protagonisti i migliori videogiochi di casa Bethesda e Take-Two.

Restando invece in tema con i giochi scontati a cifre bassissime, vi ricordiamo che l’ultima offerta settimanale vi permetterà di acquistare un grande loot shooter a meno di 9 euro.