Sconti PlayStation Store: i migliori giochi a meno di 5 euro con i Saldi Estivi

Qualche giorno fa sappiamo che PlayStation Store ha lanciato dei nuovi sconti che vi permettono di dare una rimpolpata alla vostra libreria digitale di videogiochi, risparmiando rispetto agli abituali costi di listino.

Dopo avervi raccontato quali fossero i migliori giochi da recuperare rimanendo sotto i 10 euro, oggi vediamo invece quali sono i migliori giochi a meno di 5 euro che fanno parte dei Saldi Estivi di PlayStation Store (potete acquistare una PSN card per ricaricare il vostro portafoglio virtuale su Amazon).

Si tratta dunque di una buona occasione per chi vuole recuperare grandi perle a costi incredibilmente ridotti: per aiutarvi nella scelta del vostro prossimo gioco preferito, abbiamo deciso di proporvi in questo articolo quelli che riteniamo essere i migliori giochi in sconto su PlayStation Store a meno di 5 euro.

Il reboot Tomb Raider è in sconto su PS Store

Migliori giochi a meno di 5 euro su PlayStation Store

Tomb Raider: Definitive Edition a 2,99€ (anziché 19,99€) – Sconto dell’85%

a 2,99€ (anziché 19,99€) – Sconto dell’85% Dragon’s Dogma: Dark Arisen a 4,99€ (anziché 24,99€) – Sconto dell’80%

a 4,99€ (anziché 24,99€) – Sconto dell’80% Sleeping Dogs: Definitive Edition a 4,49€ (anziché 29,99€) – Sconto dell’85%

a 4,49€ (anziché 29,99€) – Sconto dell’85% Titanfall 2 a 3,99€ (anziché 19,99€) – Sconto dell’80%

a 3,99€ (anziché 19,99€) – Sconto dell’80% Dead Island: Riptide a 3,99€ (anziché 19,99€) – Sconto dell’80%

a 3,99€ (anziché 19,99€) – Sconto dell’80% Dragon Ball Xenoverse a 4,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 75%

a 4,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 75% Unravel a 4,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 75%

a 4,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 75% Brothers: A tale of two sons a 4,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 75%

a 4,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 75% Deus Ex: Mankind Divided a 4,49€ (anziché 29,99€) – Sconto dell’85%

a 4,49€ (anziché 29,99€) – Sconto dell’85% Gravel a 2,99€ (anziché 29,99€) – 90%

a 2,99€ (anziché 29,99€) – 90% Dishonored: Definitive Edition a 4,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 75%

a 4,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 75% Lost Words: Beyond the Page a 2,99€ (anziché 14,99€) – Sconto dell’80%

a 2,99€ (anziché 14,99€) – Sconto dell’80% XCOM 2 a 4,99€ (anziché 49,99€) – Sconto del 90%

a 4,99€ (anziché 49,99€) – Sconto del 90% Last Day of June a 4,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 75%

a 4,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 75% Crypt of the Necrodancer a 3,19€ (anziché 15,99€) – Sconto dell’80%

a 3,19€ (anziché 15,99€) – Sconto dell’80% The Flame in the Flood a 2,99€ (anziché 14,99€) – Sconto dell’80%

Queste sono soltanto alcune delle tante offerte disponibili con gli sconti PlayStation Store: se volete approfondire e sfogliarle tutte, vi consigliamo dunque di consultare tutti i giochi disponibili a meno di 5 euro al seguente indirizzo o direttamente tramite la vostra console.

Se, invece, state cercando qualcosa da giocare ma non volete acquistarla singolarmente perché ormai avete sposato del tutto l’approccio del gaming on demand, potete vedere in questa guida tutti i giochi inclusi in PlayStation Plus Extra. Se volete esagerare, in questa trovate tutti i giochi di PlayStation Plus Premium, che comprende anche il cloud e il retrogaming.