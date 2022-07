Sconti PlayStation Store: i migliori giochi a meno di 5 euro

Se anche questa domenica siete alla ricerca di nuovi giochi da aggiungere al vostro catalogo videoludico a prezzi incredibilmente ridotti, vale sicuramente la pena di dare un’occhiata ai tanti sconti di PlayStation Store disponibili.

Il negozio digitale per le console di casa Sony propone infatti ogni settimana tantissime offerte che consentono di recuperare numerose perle videoludiche a basso costo, con riduzioni di prezzo che possono portare diversi giochi imperdibili a costare addirittura meno di 5 euro (potete acquistare una PSN card per ricaricare il vostro portafoglio virtuale su Amazon).

Nelle precedenti settimane vi avevamo segnalato l’avvio dell’iniziativa dedicata alle offerte di luglio, con sconti fino all’85% sui giochi più acquistati dai fan PlayStation.

Dopo avervi già segnalato quali sono i migliori prodotti da non lasciarsi sfuggire a meno di 10 euro, questa volta abbiamo dunque deciso di venire incontro a chi vuole risparmiare il più possibile, proponendovi i migliori giochi in sconto su PlayStation Store a meno di 5 euro.

Abbiamo infatti esplorato a fondo lo store digitale di casa Sony, segnalandovi quali sono i prodotti che non dovreste lasciarvi sfuggire a prezzi incredibilmente bassi: un’ottima occasione per scoprire alcune grandi perle nascoste, senza alleggerire in modo eccessivo il vostro portafogli virtuale.

Di seguito vi riporteremo dunque tutti i migliori giochi acquistabili a meno di 5 euro su PlayStation Store, selezionati con cura dalla nostra redazione:

Migliori giochi a meno di 5 euro su PlayStation Store

Rayman Legends a 4,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 75%

a 4,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 75% Metal Gear Solid V: The Definitive Experience a 3,99€ (anziché 19,99€) – Sconto dell’80%

a 3,99€ (anziché 19,99€) – Sconto dell’80% Bundle EA (Need for Speed + Plants vs Zombies GW2 + Unravel) a 3,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 90%

a 3,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 90% Outlast a 1,89€ (anziché 18,99€) – Sconto del 90%

a 1,89€ (anziché 18,99€) – Sconto del 90% Little Nightmares a 4,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 75%

a 4,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 75% Resident Evil a 4,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 75%

a 4,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 75% Resident Evil Zero a 4,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 75%

a 4,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 75% Ape Escape 2 a 4,99€ (anziché 9,99€) – Sconto del 50%

a 4,99€ (anziché 9,99€) – Sconto del 50% Syberia 3 a 4,99€ (anziché 49,99€) – Sconto del 90%

a 4,99€ (anziché 49,99€) – Sconto del 90% Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina a 4,99€ (anziché 9,99€) – Sconto del 50%

Queste sono soltanto alcune delle tante offerte disponibili con gli sconti PlayStation Store: vi consigliamo dunque di consultare tutti i giochi disponibili a meno di 5 euro al seguente indirizzo o tramite la vostra console.

A proposito di nuovi sconti sullo store, cogliamo l’occasione per segnalarvi le nuove offerte settimanali, che in questa occasione sono più di una: potrete acquistare in sconto i pacchetti DLC per il battle royale più amato e recuperare una grande produzione sportiva di PlayStation Studios.