PlayStation Store, nuova offerta settimanale a sorpresa: è un big di PS Studios

PlayStation Store ha appena svelato a sorpresa una nuova offerta settimanale, disponibile da adesso per tutti gli utenti PS4 e PS5: si tratta dell’ultimo big sportivo realizzato dai PS Studios.

Naturalmente stiamo parlando di MLB The Show 22, l’ultima simulazione basata sulla celebre licenza Major League Baseball: un prodotto dunque imperdibile per gli appassionati di questo sport (potete ottenere questo e tanti altri giochi acquistando una gift card dedicata su Amazon).

Dopo l’offerta dedicata ai pacchetti più popolari per il battle royale più amato, Sony ha dunque deciso di riservare ai propri fan una nuova promozione su un gioco completo di spessore.

Da questo momento potrete dunque acquistare non solo le diverse versioni di MLB The Show 22 in sconto, ma approfittare anche di offerte fino al 50% sugli Stub, le valute virtuali della simulazione di baseball.

Se preferite acquistare la versione Standard, potrete approfittare di sconti del 29% e del 34% su PS5 e PS4, acquistabili rispettivamente a 49,69€ e 39,59€ anziché 69,99€ e 59,99€.

Potrete anche recuperare le edizioni speciali del titolo, ovvero la MVP e la Digital Deluxe Edition, sempre in offerta su PlayStation Store: in questo modo non solo potrete accedere a entrambe le versioni PS4 e PS5 in qualunque momento, ma anche ottenere diversi pack e ricompense speciali per avere fin da subito notevoli vantaggi.

La MVP Edition potrà essere vostra a 55,24€ anziché 84,99€, mentre la Digital Deluxe Edition è disponibile a 61,99€ anziché 99,99€ so tratta dunque di edizioni scontate rispettivamente del 35% e del 38%.

Le offerte settimanali dedicate a MLB The Show 22 sono già disponibili: potete consultare tutti i dettagli direttamente sulla vostra console preferita, accedendo alla sezione Promozioni di PlayStation Store. Potete anche accedere alla pagina ufficiale via browser, ma vi segnaliamo che nel momento in cui scriviamo questo articolo sembrano essere in corso alcuni malfunzionamenti.

Trattandosi di una nuova offerta settimanale, vi ricordiamo che anche in questo caso la promozione resterà valida fino a giovedì 21 luglio: se siete interessati all’acquisto, il nostro consiglio è dunque quello di approfittarne il prima possibile.

Se siete alla ricerca di ulteriori imperdibili offerte, vi raccomandiamo di dare un’occhiata agli sconti di luglio: troverete riduzioni di prezzo eccezionali sui giochi più acquistati.

Nel caso foste invece alla ricerca dei giochi più economici da acquistare su console PlayStation, abbiamo segnalato per voi quali sono i migliori titoli da non lasciarsi sfuggire a meno di 10 euro.