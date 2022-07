PlayStation Store svela la nuova offerta settimanale: c’è il battle royale più amato

PlayStation Store ha appena svelato la nuova offerta settimanale, già disponibile per tutti gli abbonati: questa volta non sarà disponibile in sconto un nuovo gioco vero e proprio, ma alcuni dei contenuti aggiuntivi più popolari del battle royale più famoso al mondo.

Il negozio digitale di casa Sony ha infatti deciso per i prossimi giorni di selezionare Fortnite come nuovo gioco della settimana (potete acquistare tanti prodotti a tema su Amazon), permettendovi così di risparmiare cifre importanti su alcuni dei pacchetti DLC più amati.

Grazie ai DLC pack proposti avrete la possibilità di personalizzare il vostro avatar con folli costumi speciali e nuovi dorsi decorativi, così da riuscire sempre a distinguervi durante le battaglie.

L’offerta della settimana di PlayStation Store è dunque dedicata ai pacchetti Leggende estive, Maestri di magma e Leggende lava, disponibili in tutti e tre i casi con il 50% di sconto.

Il contenuto aggiuntivo più conveniente tra le nuove proposte della settimana è indubbiamente il Pacchetto Maestri di magma, che potrà essere vostro a soli 7,49€ anziché 14,99€.

Anche le offerte sui DLC pack Leggende Estive e Leggende Lava risultano però particolarmente convenienti: anziché spendere 15,99€, grazie alla nuova promozione potrete acquistarli a soli 7,99€ l’uno.

Potete consultare nel dettaglio tutti i dettagli della nuova offerta settimanale di PlayStation Store direttamente dalla vostra console o, in alternativa, direttamente dal vostro browser ai seguenti link:

Le promozioni dedicate a Fortnite saranno disponibili fino a giovedì 21 luglio alle ore 00.59: dalla prossima settimana dovrebbe infatti essere svelata ufficialmente un nuovo prodotto selezionato in sconto, che vi riporteremo prontamente sulle nostre pagine.

Se siete invece alla ricerca di nuovi giochi da aggiungere al vostro catalogo, vi ricordiamo che sono ancora disponibili le offerte di luglio dedicate ai giochi più acquistati.

Se non sapete quali scegliere e volete risparmiare il più possibile, abbiamo anche selezionato per voi i migliori giochi che trovate in offerta a meno di 10 euro.

Nel frattempo, Sony ha anche ufficializzato i nuovi giochi gratis in arrivo su PS Plus Extra e Premium: la lista è davvero lunga e conferma anche un’indiscrezione delle scorse settimane.