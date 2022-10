Sconti PlayStation Store: i migliori giochi a meno di 10 euro in vista di novembre

Tra pochissime ore terminerà ufficialmente ottobre e arriverà il momento di dare il via al nuovo mese dell’anno: PlayStation Store ha deciso di inaugurare i festeggiamenti con un po’ di anticipo, svelando gli imperdibili sconti di novembre.

Grazie alle nuove offerte del negozio digitale di casa Sony, sarà possibile approfittare di generose promozioni fino all’85% di sconto, che in alcuni casi permetteranno anche di recuperare tantissime perle a meno di 10 euro (trovate una gift card PlayStation dedicata su Amazon).

Dopo avervi già segnalato i migliori sconti attualmente disponibili con la nuova promozione di PlayStation Store, oggi abbiamo deciso di segnalarvi i giochi a meno di 10 euro da non lasciarvi scappare sullo store con le offerte di novembre.

Naturalmente occorre ricordarvi che si tratta soltanto di una nostra selezione e che i giochi disponibili in offerta sono davvero numerosi per elencarli tutti in questa sede: potete dunque considerare il seguente come un assaggio dei grandi sconti che vi attendono.

Le offerte che vi riepilogheremo sono grandi occasioni da non lasciarvi sfuggire: di seguito troverete i migliori giochi disponibili a meno di 10 euro con gli sconti PlayStation Store di novembre, appositamente selezionati dalla nostra redazione.

Migliori giochi a meno di 10 euro su PlayStation Store

A Way Out a 7,49€ (anziché 29,99€) – Sconto del 75%

a 7,49€ (anziché 29,99€) – Sconto del 75% ARK: Survival Evolved a 6,59€ (anziché 19,99€) – Sconto del 67%

a 6,59€ (anziché 19,99€) – Sconto del 67% Assetto Corsa Ultimate Edition a 7,99€ (anziché 39,99€) – Sconto dell’80%

a 7,99€ (anziché 39,99€) – Sconto dell’80% Castle Crashers Remastered a 7,64€ (anziché 16,99€) – Sconto del 55%

a 7,64€ (anziché 16,99€) – Sconto del 55% Celeste a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50% Grand Theft Auto Online (PS5) a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50% Slime Rancher a 6,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 65%

a 6,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 65% Star Wars Jedi: Fallen Order a 7,49€ (anziché 49,99€) – Sconto dell’85%

a 7,49€ (anziché 49,99€) – Sconto dell’85% Terraria a 9,49€ (anziché 18,99€) – Sconto del 50%

a 9,49€ (anziché 18,99€) – Sconto del 50% The Witcher 3: Wild Hunt – GOTY Edition a 9,99€ (anziché 49,99€) – Sconto dell’80%

Come vi anticipavamo in apertura, questo è soltanto un assaggio delle numerose offerte che troverete con gli sconti di novembre: trovate tutti i giochi disponibili a meno di 10 euro al seguente indirizzo.

Vi ricordiamo che le offerte saranno valide fino al 10 novembre 2022: avete dunque meno di due settimane di tempo per fare vostre queste grandi occasioni.

Se siete alla ricerca di altri grandi sconti su PlayStation Store, vi ricordiamo che sono ancora disponibili le offerte di Halloween, per le quali vi abbiamo già segnalato anche i migliori giochi a meno di 10 euro.