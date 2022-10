PlayStation Store invaso dai nuovi Sconti di Novembre fino all’85%: ecco i migliori

Il mese di novembre sta arrivando, ma su PlayStation Store è sbarcato con qualche giorno di anticipo: il negozio digitale di casa Sony ha infatti svelato una nuova serie di interessanti offerte per celebrare l’imminente fine di ottobre.

Le Promozioni di Novembre consentiranno agli utenti di risparmiare fino all’85% su molti dei videogiochi più apprezzati su console: non sarà naturalmente necessario alcuna iscrizione aggiuntiva per poter accedere ai nuovi sconti, validi per tutti gli utenti (potete iniziare a effettuare acquisti con una gift card, disponibile anche su Amazon).

Sebbene siano ancora disponibili le offerte di Halloween, che offrono anche numerosi imperdibili titoli anche a meno di 10 euro, lo store di casa PlayStation ha deciso di anticipare i tempi e prepararsi a festeggiare a dovere l’imminente arrivo di un nuovo mese del 2022.

Un esempio che vogliamo segnalarvi è sicuramente NBA 2K23, già protagonista della precedente offerta settimanale, ma che questa volta viene proposto nell’edizione Digital Deluxe: l’ultima simulazione sportiva potrà essere vostra a soli 55,24€, con uno sconto del 35%.

Non si tratta però naturalmente dell’unica offerta disponibile: anche Dying Light 2, anch’esso protagonista delle offerte di Halloween, viene oggi proposto in una preziosa Deluxe Edition scontata del 33%.

Un’altra offerta che riteniamo imperdibile, se ancora non fosse presente nella vostra collezione, è dedicata al capolavoro open world di CD Projekt: stiamo naturalmente parlando di The Witcher 3, che vi permetterà di recuperare l’edizione GOTY completa a soli 9,99€, grazie allo sconto dell’80%.

Se invece siete alla ricerca del migliore sconto, non lasciatevi scappare la generosissima riduzione di prezzo dell’85% su Star Wars Jedi Fallen Order, la grande avventura dedicata a tutti i fan di Guerre Stellari.

Questi naturalmente sono soltanto alcuni dei numerosi sconti di novembre attualmente disponibili: potete consultare nel dettaglio tutte le offerte al seguente indirizzo. Di seguito vi proporremo invece le migliori promozioni di PlayStation Store, selezionate accuratamente dalla nostra redazione:

A Way Out — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Ace Combat 7 – Top Gun Maverick Edition — Sconto dell’80%

— Sconto dell’80% ARK: Survival Evolved — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Assassin’s Creed Odyssey – Ultimate Edition — Sconto del 70%

— Sconto del 70% Assassin’s Creed Origins – Gold Edition — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Borderlands 3: Next Level Edition PS4 & PS5 — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Dying Light 2 Stay Human Deluxe Edition — Sconto del 33%

— Sconto del 33% Grand Theft Auto V PS4 & PS5 — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Hades — Sconto del 30%

— Sconto del 30% La Terra di Mezzo: Bundle dell’Ombra — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Madden NFL 23 All Madden Edition PS5 & PS4 — Sconto del 40%

— Sconto del 40% Mortal Kombat 11 Ultimate PS4 & PS5 — Sconto del 70%

— Sconto del 70% NBA 2K23 Edizione Digital Deluxe — Sconto del 35%

— Sconto del 35% Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition — Sconto del 65%

— Sconto del 65% Riders Republic PS5 & PS4 — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Star Wars Jedi: Fallen Order — Sconto dell’85%

— Sconto dell’85% Terraria — Sconto del 50%

— Sconto del 50% The Witcher 3: Game of the Year Edition — Sconto dell’80%

— Sconto dell’80% Tiny Tina’s Wonderlands — Sconto del 40%

— Sconto del 40% Trek to Yomi — Sconto del 30%

— Sconto del 30% WWE 2K22 Bundle digitale cross-gen — Sconto del 50%

Tutte le nuove offerte saranno disponibili fino al 10 novembre 2022 alle ore 00.59: il nostro consiglio è dunque quello di consultare accuratamente la lista per non lasciarvi scappare i giochi che vi sembrano più interessanti.

È probabile che già dalla prossima settimana possano essere svelate nuove generose promozioni sullo store di casa Sony: vi terremo prontamente aggiornati, come sempre, sulle nostre pagine con tutte le migliori offerte non appena saranno disponibili.