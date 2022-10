Sconti PlayStation Store: i migliori giochi a meno di 10 euro in vista di Halloween

Anche questa domenica, se siete in cerca di nuovi giochi da aggiungere alla vostra ludoteca, potrebbe valere la pena dare un’occhiata a quelli che potete scaricare in offerta su PlayStation Store. Pochi giorni fa, vi avevamo segnalato il debutto delle nuove offerte di Halloween, che hanno portato a dei tagli di prezzo su diversi videogiochi a tinte horror, ma non solo.

Se avete deciso di godervi questo weekend autunnale con coperta e controller, insomma, scaricare qualche gioco spendendo pochi soldi – nel caso della nostra selezione, meno di 10 euro – potrebbe essere un’ottima soluzione per intrattenersi un po’.

In questa sede, allora, vi mostriamo alcune tra le occasioni più convenienti attualmente presenti sullo store digitale PlayStation, con una selezione che vi darà un assaggio di ciò che vi attende (potete acquistare una PSN card per ricaricare il vostro portafoglio direttamente su Amazon).

Ecco quindi una serie di titoli che al momento potete acquistare in sconto su PS Store spendendo meno di 10 euro.

Migliori giochi a meno di 10 euro su PlayStation Store

Resident Evil 2 a 9,99€ anziché 39,99€

Resident Evil 3 a 9,99€ anziché 39,99€

Bloodborne a 9,99€ anziché 19,99€

Until Dawn a 9,99€ anziché 19,99€

Evil Dead: The Game a 6,99€ anziché 9,99€

Resident Evil 4 a 7,99€ anziché 19,99e

Resident Evil 5 a 7,99€ anziché 19,99€

Resident Evil 6 a 7,99€ anziché 19,99€

Devil May Cry 5 + Vergil a 9,89€ anziché 29,99€

The Evil Within 2 a 5,99€ anziché 39,99€

Dragon Age Inquistion GOTY Edition a 8,99€ anziché 29,99€

Death's Door a 9,99€ anziché 19,99€

Little Nightmares a 7,49€ anziché 29,99€

Hollow Knight: Edizione Cuore di Vuoto a 7,49€ anziché 14,49€

XCOM 2 a 6,49€ anziché 64,99€

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain a 5,99€ anziché 29,99€

Blair Witch a 7,49€ anziché 29,99€

Don't Starve Together a 5,99€ anziché 14,99€

Carrion a 9,99€ anziché 19,99€

Vampyr a 9,99€ anziché 39,99€

God Eater 3 a 9,79€ anziché 69,99€

Dead Rising 2 a 5,99€ anziché 19,99€

Darkest Dungeon a 7,39€ anziché 36,99€

The Sinking City a 9,99€ anziché 49,99€

BioShock Remastered a 7,99€ anziché 19,99€

Darksiders III a 7,99€ anziché 39,99€

Amnesia Rebirth a 9,97€ anziché 28,49€

Daymare 1998 a 8,74€ anziché 34,99€

Tutte le offerte appena proposte sono disponibili su PlayStation Store, insieme a molte altre che vi invitiamo a consultare. Potete farlo approfittando di questo link o accedendo al negozio digitale direttamente attraverso la vostra console – sia PS4 che PS5, è indifferente.

Vi ricordiamo che Sony in questi giorni ha fatto parlare di sé per le prime impressioni su God of War: Ragnarok, ma non solo. Durante l’attesa Silent Hill Transmission, infatti, è stato anche confermato che il remake di Silent Hill 2 sarà proposto per un anno come esclusiva console proprio su PS5.