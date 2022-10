PlayStation Store invaso dagli “spaventosi” sconti di Halloween fino all’85%: ecco i migliori

Anche lo store ufficiale di PlayStation non poteva certamente esimersi dai festeggiamenti per la festa più spaventosa dell’anno: Sony ha infatti svelato numerosi imperdibili sconti di Halloween, per risparmiare cifre importanti su tutti i giochi più “mostruosi”.

La promozione è naturalmente incentrata prevalentemente su giochi horror, alcuni dei quali particolarmente recenti, come ad esempio l’avventura narrativa The Quarry (se preferite le edizioni fisiche, lo trovate in offerta anche su Amazon), ma potrete scoprire anche numerose produzioni anche decisamente meno spaventose.

Questo significa che potrete risparmiare fino all’85% su numerosi titoli selezionati, che possono includere anche esclusive PlayStation: un’occasione imperdibile per chiunque voglia festeggiare Halloween nel migliore dei modi.

Un esempio, oltre al già citato The Quarry disponibile al 40% in meno, è sicuramente l’ambizioso e apprezzato Dying Light 2 Stay Human, che oggi potrà essere vostro con uno sconto del 40%.

Restando in tema di avventure horror, vogliamo segnalarvi anche i remake di Resident Evil 2 e Resident Evil 3 al 75% in meno, mentre per chi cerca un’esperienza molto più leggera vi proponiamo il tenero — e brutale — Cult of the Lamb, già disponibile con una riduzione di prezzo del 20%.

Chiunque voglia invece una sfida dovrebbe invece tenere d’occhio l’esclusiva Bloodborne, il soulslike di FromSoftware oggi disponibile al 50% in meno. Tra le offerte più generose segnaliamo invece i capitoli della serie Outlast, che potranno essere vostri con un generoso 85% di sconto.

Queste sono soltanto alcune delle tante offerte disponibili su PlayStation Store per Halloween, motivo per il quale vi consigliamo di consultarle interamente al seguente indirizzo. Di seguito, troverete invece i migliori sconti selezionati appositamente dalla nostra redazione:

Biomutant PS4 & PS5 — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Bloodborne — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Cult of the Lamb — Sconto del 20%

— Sconto del 20% Days Gone — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Dead by Daylight: Ultimate Edition PS4 & PS5 — Sconto del 40%

— Sconto del 40% Devil May Cry 5 + Vergil — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Diablo III: Eternal Collection — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Doom Eternal Deluxe Edition PS4 & PS5 — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Dragon Ball Xenoverse 2 — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Dying Light 2 Stay Human PS4 & PS5 — Sconto del 40%

— Sconto del 40% Evil Dead: The Game PS4 & PS5 — Sconto del 30%

— Sconto del 30% Five Nights at Freddy’s: Security Breach — Sconto del 40%

— Sconto del 40% Ghostwire: Tokyo Deluxe Edition — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Hollow Knight: Edizione Cuore di Vuoto — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Outlast 2 — Sconto dell’85%

— Sconto dell’85% Resident Evil 2 — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Resident Evil 3 — Sconto del 75%

— Sconto del 75% The Dark Pictures Anthology: House of Ashes — Sconto del 50%

— Sconto del 50% The Quarry Edizione Deluxe PS4 & PS5 — Sconto del 40%

— Sconto del 40% The Walking Dead: The Telltale Definitive Series — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Until Dawn — Sconto del 50%

Come di consueto, tutte le offerte dureranno circa due settimane a partire da adesso: avrete dunque tempo fino a giovedì 3 novembre alle ore 00:59 per poter approfittare di queste “spaventose” occasioni.

Cogliamo inoltre l’occasione per ricordarvi che sono ancora disponibili i numerosi sconti sulle selezioni essenziali, tra i quali vi abbiamo anche segnalato i migliori giochi in offerta a meno di 10 euro.

Se siete iscritti a PlayStation Plus Extra o Premium, vi ricordiamo che da poche ore sono ufficialmente disponibili ben 23 giochi gratis: vi abbiamo riportato la lista completa con tutte le novità.