Sconti PlayStation Store: i migliori giochi a meno di 10 euro con Days of Play

Anche questa domenica, se siete in cerca di nuovi giochi da aggiungere alla vostra ludoteca, potrebbe valere la pena dare un’occhiata a quelli che potete scaricare in offerta su PlayStation Store. Sono infatti ancora in corso le offerte dell’iniziativa Days of Play, con un catalogo che accoglie al suo interno anche molti titoli di recente uscita.

Considerando che potete scaricare subito i giochi che comprate in digitale, insomma, se non avete piani diversi per questo caldo torrido – che dalle vostre parti potrebbe però essere anche una pioggia torrenziale, dipende un po’ da come si è svegliato il clima – potreste passare qualche ora in compagnia di un nuovo gioco.

In questa sede, allora, vi mostriamo alcune tra le occasioni più convenienti attualmente presenti sullo store digitale PlayStation, con una selezione che vi darà un assaggio di ciò che vi attende (potete acquistare una PSN card per ricaricare il vostro portafoglio direttamente su Amazon).

Ecco quindi una serie di titoli che al momento potete acquistare in sconto su PS Store spendendo meno di 10 euro.

Migliori giochi a meno di 10 euro su PlayStation Store

Civilization VI a 8,99€ (al posto di 29,99€)

Tutte le offerte appena proposte sono disponibili su PlayStation Store, insieme a molte altre che vi invitiamo a consultare. Potete farlo approfittando di questo link o accedendo al negozio digitale direttamente attraverso la vostra console.

In questi giorni, PlayStation ha fatto parlare di sé anche per le novità che sono arrivate da State of Play, dove abbiamo assistito a reveal importanti e a nuove finestre di lancio per attesi videogiochi. In caso ve lo foste perso, vi raccomandiamo di consultare il nostro recap completo, dove trovate anche il riepilogo degli annunci più importanti in formato video.